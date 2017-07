Un "repugnante" accidente de tráfico derrama toneladas de anguilas vivas y una sustancia blanca y pegajosa

La carretera 101 de Oregon se vio bloqueada luego de que un camión se accidentara derramando trece contenedores llenos de animales llamados comunmente anguilas limosas ( hagfish, en inglés) y una sustancia blanquecina y pegajosa que segregan las criaturas.

Varios testigos relataron a medios locales que 'no podían creer lo que estaban viendo'. Kevin White, cuyo coche quedó dañado, dijo a la cadena KOIN 6 que caminar sobre la gruesa capa de sustancia blancuzca fue "repugnante".

El incidente reportado por la policía del Estado este jueves se produjo luego de que el conductor del camión que transportaba la carga frenara de golpe el vehículo para evitar una zona que estaba en construcción.

El conductor de 59 años de edad, Salvatore Tragale, golpeó los frenos pero el peso de las miles de libras de anguilas limosas en el interior causaron que el camión continuara por inercia, dijo la policía estatal de Oregon.

El contenido se derramó sobre la carretera y los automóviles que circulaban en la zona.

Unas 7,500 libras se derramaron sobre la carretera según reportes de agencias que hicieron que la carretera estuviera cortada por horas, debido a la engorrosa tarea de la remoción de los animales y de la sustancia pegajosa del camino. El accidente ocurrió al mediodía y la ruta fue despejada para el tráfico de las dos vías a las 3:30 pm hora local.



Los bomberos de Depoe Bay también trabajaron en la zona, en la que se utilizaron maquinarias de construcción para empujar a los animales fuera de la carretera.

Las fotos y videos del accidente muestran centenares de mixinos, nombre correcto del animal aunque se las conoce como 'anguilas vivas', que se deslizan por el pavimento en una espesa y blanca sustancia pegajosa, lo que hizo que la escena se vuelva viral.

Uno de los contenedores golpeó un automóvil que viajaba en la dirección opuesta, causando daños a por lo menos cuatro vehículos. No hubo heridos de gravedad y solo un conductor sufrió lesiones menores.

"Cuando los hagfish se encuentran estresados, segregan un limo que se puede ver en fotos de los vehículos en la carretera", dijo en un comunicado la Policía Estatal de Oregon.

Las autoridades confirmaron que los animales estaban serían enviados a Corea para consumo y dijo que aún están pendientes los cargos para Tragale.

HWY 101 mp 131 just got slimed. Fortunately no injuries. pic.twitter.com/jyBoZovzaz

— Depoe Bay Fire Dist. (@DepoeBayFire) July 13, 2017