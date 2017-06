Mujer embarazada persigue y atropella a carterista

¿Qué hacer cuando te abren tu camioneta para robarte la cartera? Según Christine Braswell de Asheville, North Carolina la respuesta es perseguir al ladrón y arrollarlo con el vehículo.

Nuestra publicación hermana Jalopnik reporta que Braswell, de 26 años de edad y 5 meses de embarazo, salió del Wal-Mart local para conseguir a Robert Edward Raines de 36 años in-fraganti hurgando la cartera que había dejado dentro su camioneta Ford Explorer de 1999. Braswell confrontó al ladrón, pero Raines no se quedó a oír el sermón. El sospechoso salió corriendo cartera en mano añadiendo una gran dosis de frustración a la volátil situación.



“Lo perseguí a pie” dijo Braswell en declaraciones a la estación local de TV KXAN, “pero me devolví y salté en la camioneta, lo perseguí y lo atropellé. No lo iba a dejar escapar. No es correcto, no es justo.”

El espectacular incidente fue captado en cámara.

Braswell enfrenta cargos por asalto menor con arma mortal mientras que Raines, quien tuvo suerte de escapar del incidente solo con heridas menores, fue acusado de allanamiento, robo y daños a la propiedad. Braswell tuvo suerte de que Raines no resultase muerto o mal herido ya que pudo haber enfrentado cargos mucho más severos.

