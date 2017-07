Dale la bienvenida al E-DUI: el ticket por manejar bajo la influencia de un aparato electrónico

El Instituto de Seguridad Vial de las Aseguradoras (IIHS por sus siglas en inglés) dio a conocer un estudio sobre la seguridad en las vías de Estados Unidos. Dicho estudio concluye que la recuperación económica ha traido más manejo y con este han llegado también actitudes riesgosas tras el volante con los consecunetes accidentes y perdidas de vidas. El indice general de muertes de conductores para 2014 subió a 30 de 28 millones de conductores muertos en accidentes por cada millon de vehículos registrados en 2011.



El estudio también identificó como los autos más seguros a aquellos modelos con una incidencia menor a 8 muertes de conductores por cada millón de vehículos registrados, tomando en cuenta modelos 2014, e incluyendo también modelos entre 2011 y 2015 si el modelo en particular no fue rediseñado sustancialmente durante ese periodo. Foto: Insurance Institute for Highway Safety IIHS | Univision

