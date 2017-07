Un avión de United Airlines aterriza con el motor en llamas en el aeropuerto de Denver

Un avión de pasajeros de la aerolínea United Airlines aterrizó el domingo de emergencia en el aeropuerto de Denver debido al incendio de uno de sus motores.

El vuelo UA5869, un Bombardier CRJ-700, con fuego en su motor izquierdo, fue asistido inmediatamente por los cuerpos de emergencia en la pista. Los 65 pasajeros que iban a bordo fueron evacuados y no se reportaron heridos.



Arriving SkyWest flight 5869 was reported on fire, all passengers evacuated safely with no injuries. Denver Fire is on scene assessing