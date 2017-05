Policía que mató a un afroestadounidense con disparos por la espalda se declarará culpable

Michael T. Slager, el oficial que trabajaba para la policía de Carolina del Sur y que disparó en 2015 a un afroestadounidense por la espalda hasta matarlo cuando huía, se declarará este martes culpable según fuentes cercanas al caso citadas por varios medios, como The New York Times o The Washington Post.

No está claro aún de qué se declarará culpable, aunque CNN informó que lo hará de haber utilizado fuerza excesiva, un delito federal que puede ser castigado con cadena perpetua. Slager ha enfrentado cargos por violar los derechos civiles de la víctima y asesinato. Se espera que se declare culpable hacia las 2:30 pm ET.



publicidad

Slager fue grabado el 4 de abril en Charleston mientras perseguía a Walter L. Scott, de 50 años, después de que le indicara que detuviera su automóvil por tener una de las luces traseras rota. Scott paró su carro, pero salió corriendo al poco tiempo hasta un solar donde el policía acabó disparándole hasta ocho veces desde atrás pese a estar desarmado.



Michael Slager, expolicía acusado por la muerte de Walter Scott The Associated Press

El video, que muestra cómo falleció el afroestadounidense, provocó nuevamente protestas por todo el país, impulsadas por el movimiento Black Lives Matter. El presidente Barack Obama expresó en aquel momento que existía un problema de confianza entre las fuerzas de seguridad y las minorías del país.

El oficial se defendió afirmando que realizó los disparos porque temió por su vida. El video, sin embargo, demostró que había comenzado a utilizar el arma cuando Scott corría.

Poco después, el jefe del Departamento de Policía de North Charleston despidió a Slager, afirmando que le "disgustó" lo que vio en la grabación. El fiscal del estado acusó al agente de asesinato.



publicidad

En diciembre, un juez declaró nulo el juicio contra Slager. "Declaro el juicio nulo", dijo el juez Clifton Newman. "Regresamos al punto inicial", explicó después de que el jurado no lograra un acuerdo sobre el veredicto.

North Charleston, la ciudad donde ha ocurrido el asesinato, tiene 100,000 habitantes, un 47 % son afroamericanos y el 37% son blancos. Sin embargo, el departamento de Policía está compuesto por blancos en un 80%, según los últimos datos de que dispone el Departamento de Justicia, de 2007.