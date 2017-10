Univision Autos te invita a un Cars and Coffee muy especial

Únete a Jaime Gabaldoni y al Honda Civic Type R® 2018

Cars and Coffee de Miami el próximo 14 de octubre



Los Cars and Coffee (Autos y Café) son eventos comunitarios que han crecido en popularidad en los últimos 10 años, donde los amantes de los automóviles se reúnen en un entorno relajado e informal para disfrutar de una mañana llena de historias, información, anécdotas automotrices y autos, muchos autos… y también café. Algunos de los participantes llegan a bordo de espectaculares clásicos; otros, en sus autos nuevos y otros simplemente vienen a curiosear, pero todos siempre son bienvenidos.

Es normal ver cómo el público se divide espontáneamente en diversos grupos: clásicos y nuevos, importados y nacionales, deportivos y familiares, pero este inevitable reacomodo nunca es totalmente rígido y, a pesar de que nunca faltan uno o dos haciendo ruido, eso no significa que a todos los asistentes no los una la pasión por los motores y los automóviles.



Los Cars and Coffee suelen ocurrir los días sábados al amanecer y duran la mayor parte de la mañana. Tienen lugar en casi todas las ciudades de Estados Unidos con distintas frecuencias y, donde aún no se celebran, pronto aparecerá uno.

En los distintos Cars and Coffee que se celebran en el Sur de la Florida, es normal encontrarse con Jaime Gabaldoni o conmigo intercambiando opiniones, historias e información de autos con el resto del público.



El próximo 14 de octubre, Jaime Gabaldoni estará presente a partir de las 8:30 de la mañana en el Cars and Coffee en el estacionamiento del restaurante ‘ Casavana Cuban Cuisine’ en 8202 Mills Dr. Miami, FL 33183. Jaime estará acompañado por el nuevo Honda Civic Si 2017 y, como si eso no fuese suficiente, también lo acompañará el increíble Honda Civic Type R® 2017. Así que, si estás en el sur de la Florida, no te pierdas la oportunidad de conocer en persona a los máximos exponentes de la línea de compactos Civic de Honda y, a lo mejor, terminas tomando un café y hablando sobre autos con Jaime. ¡Te esperamos!