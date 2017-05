Tornado causa graves daños en condados de Carolina del Norte

El servicio meteorológico informó a las 4:20 p.m que un tornado había aterrizado a lo largo de la Interestatal 40 en el marcador de la milla 160, dañando los árboles en esa zona. El tornado fue descubierto a ocho millas al suroeste de Statesville en el condado de Iredell, dijo Scott Sharp, un meteorólogo meteorológico en Raleigh.



Sin embargo, hasta las 5:10pm comenzaron las llamadas a los bomberos y a la policía local notificando la aparición de un tornado. Según WSLS10, hasta el momento, dos casas móviles resultaron destruidas por el fuerte vendaval en el condado de Iredell cerca de la carretera de los E. 64.



En el condado de Stokes, Journalnow ha confirmado que varias vías han sido bloqueadas por árboles que han caído sobre la carretera.

Según las autoridades de Yadkin, se han bloqueado Courtney-Huntsville Road a ambos lados de Courtney Elementary, que sufrió daños severos. Los conductores están dando la vuelta en 3216 Courtney-Huntsville Road.

El miércoles por la mañana, el NWS calificó la probabilidad de tiempo severo con una 2/5, sin embargo en el transcurso de la tarde fue cambiando a 3/5.



120 pm... Watching storms develop in western NC & SC. They will move north and east into central NC. Severe weather threat increasing #ncwx pic.twitter.com/15UVppev9C

— NWS Raleigh (@NWSRaleigh) May 24, 2017