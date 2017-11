Thanksgiving con sabor a México

La tradicional cena en este día es muy importante, si deseas aventurarte y salir de la rutina con una nueva receta para el delicioso pavo que probará tu familia, prepárate para un #thanksgiving con sabor a México. Para esto, te proponemos un pavo marinado con 7 chiles ¿se te antoja?, presta atención porque aquí te compartimos la receta.



Para un pavo a los 7 chiles sólo necesitas:



1 pavo de 5 kg

125 gr de mantequilla

4 dientes de ajo

1 taza de vino blanco de tu elección

Sal y pimienta

Para el adobo necesitas:

6 chiles anchos

6 chiles mulatos

6 chiles chipotles

6 chiles california

6 chiles cascabel

5 chiles morita

4 chiles de árbol

Medio vaso de tequila

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo y sal

Ingredientes para el relleno:

210 gr. De carne picada de ternera

210 gr. De carne picada de cerdo

100 gr. de almendras molidas

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

Aceite

Sal y pimienta

¡Manos a la obra!, para este delicioso platillo comenzaremos con el relleno y el adobo, así tendrán más tiempo en reposo y se impregnarán los sabores.Por otro lado, desde este momento te aconsejamos que tengas cuidado con el tiempo que dejarás el pavo dentro del horno, no se te vaya a quemar como le paso a María de Todos los Ángeles con el arroz.



Para el relleno sólo necesitas cortar la cebolla y ajos finamente para sofreírlos en una sartén con poco aceite durante 6 minutos. Después deberás añadir los dos tipos de carne picada, almendras y salpimentar al gusto; todo lo sofreirás durante 5 minutos más, después del tiempo transcurrido, elimina el exceso de grasa y reservarlo.



Ya que tienes el relleno deberás preparar el adobo a los 7 chiles. Lo primero es limpiar los chiles, retirar las semillas y los tallos, colocarlos en una olla y cubrirlos de agua para hervirlos durante 9 minutos o hasta que todos queden blandos, enseguida coloca en la licuadora los chiles, el tequila, la cebolla picada, los ajos y una pizca de sal; mezcla hasta que los ingredientes dejen una consistencia homogénea y ¡listo! ya tienes un adobo delicioso.

Ahora sólo falta preparar el pavo enchilado, para eso deberás concentrarte en el pavo, colocar la mantequilla en un cuenco y ablandarla con un tenedor, añadir los dientes de ajo previamente rallados, añadir la sal y la pimienta.



Ahora, toma el pavo previamente lavado y secado para inyectarle el vino, para esto puedes utilizar una jeringa e intentar repartir el vino por todas las partes del pavo. Después separa la piel de la pechuga y coloca la mantequilla, el resto sólo deberás untarlo por todo el exterior del pavo, no es tan complicado ¿o si?

Ya que terminaste de repartir la mantequilla, deberás rociar el interior del pavo con una parte del adobo que hiciste, para que no se salga el relleno, cruza y ata los muslos con un hilo y colócalo en un recipiente especial para el horno. Por último, cubre el pavo enchilado con dos capas de papel aluminio y ciérralo bien para que el vapor no se escape. Mételo al horno con temperatura a 170° C durante 4 horas y media aproximadamente.



Como tip adicional te recomendamos que durante los último 15 minutos, retires el papel aluminio y rocies el pavo con el jugo que haya soltado para que se dore un poquito más y su color sea más lindo, para esto debes subir la temperatura 200°C.



Ahora que ya tienes todo para sorprender a tu familia, disfruta al máximo de este día como lo hace Doña Lucha cuando está de fiesta, convive con tus seres queridos y pon unas buenas rancheras mientras organizan unos juegos de mesa o alguna otra actividad que disfruten para celebrar en grande el Día de Acción de Gracias.