Señales que indican que tienes un Germán en tu vida

‘Germán’ es uno de los personajes más entrañables de la exitosa serie ‘Vecinos’, su personalidad es única y a la vez un imán de problemas para todos los habitantes del edificio, odia que lo llamen portero, él prefiere algo con más categoría, más profesional, algo así como conserje.

Su manera de ser es de cuidado y por eso te compartimos algunas características para que puedas identificar las señales y descubrir si en tu vida existe un Germán.



Vecinos| Germán en problemas

Cuando un problema se presenta, comúnmente hay alguien designado para resolverlo, pero cuando el deber lo tiene una persona como Germán, lo más seguro es que el conflicto se haga más grande. Su desinterés por resolver problemas es una señal de peligro, ten cuidado, porque si te descuidas puede terminar culpándote. No se trata de ser dramático o abrumador, pero más vale extremar precauciones.

En la vida real, Lalo España es muy chambeador, aparenta ser serio y le gustan bastante los libros.



En la vida real, Lalo España es muy chambeador, aparenta ser serio y le gustan bastante los libros.

Eduardo España estudió en el Centro de Actores y Autores de Occidente en Guadalajara. Aunque ha mostrado su versatilidad actoral, es reconocido por sus cómicos personajes, como Germán en 'Vecinos'.

Ha participado en más de 25 obras de teatro de distintos géneros. Actualmente presenta el espectáculo 'Felices'.

En el 2005 se integra al elenco de 'Vecinos' como Germán, serie dirigida por el comediante Eugenio Derbez.

Uno de sus personajes más emblemáticos es el de 'Márgara Farncisca', el cual se caracteriza por su folclórica vestimenta y lenguaje.

Vecinos | Germán

Ser presumido y altanero puede ser una de sus características. No importa que tanto lo ofendas o critiques, siempre tendrá una respuesta “modesta” para convertirse en víctima, algo así como la típica frase de Germán "Órale, qué ofensivo". Por supuesto, sus caras y burlas no se harán esperar si lo molestas, ¿te suena familiar?

Aunque los inquilinos como Magda y Luis lo consideran un holgazán, Germán es muy astuto para disimular que trabaja, aunque en realidad no hace nada, esta actitud es clásica en las personas como él, así que observa muy bien a tu alrededor y que no te engañe. No importa si te dice que eres muy "sugerente o aprovechado".



Germán sabe disimular bien cuando de trabajar se trata.

No te pierdas el gran estreno de la nueva temporada de Vecinos este domingo a las 9PM/10C por Galavisión.

