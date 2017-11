El recuerdo de Chespirito a tres años de su muerte

“Es que no me tienen paciencia”, “fue sin querer queriendo” y “se me chispoteó”, son algunas de las frases que siempre nos transportarán a nuestra infancia y al recuerdo del entrañable personaje que les dio vida, Chespirito. Este 28 de noviembre es su tercer aniversario luctuoso y te compartimos los momentos más emotivos en que ha sido recordado.

Fue el 30 de noviembre del 2014, cuando más de 50 mil personas unieron sus corazones para despedir a Roberto Gómez Bolaños. Niños y jóvenes escoltaron el féretro caracterizados de ‘El Chapulín Colorado’ en el emblemático Estadio Azteca, las ovaciones y lágrimas no se hicieron esperar.



Los niños escoltan a su ídolo mientras la gente aplaude. Getty Images



El legado que dejó Chespirito sigue vivo en nuestros corazones y por eso te compartimos parte de su trayectoria.



Chespirito, una vida dedicada a hacer reír a la gente Roberto Gómez Bolaños llegó al mundo el 21 de febrero de 1929, hijo de una familia de clase media de la Ciudad de México. De pequeño no soñaba con la fama que le esperaba y era un poco inquieto, algo travieso y bastante creativo. Roberto Gómez Bolaños fue hijo de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños-Cacho Aguilar y el pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares, y el segundo de tres hijos. Desde pequeño experimentó muy de cerca la influencia del arte gracias al trabajo de su padre, quien le mostraba sus ilustraciones. Roberto Gómez Bolaños fue un estudiante destacado y aunque no dejaba de lado las travesuras típicas de la edad, siempre fue bueno para las matemáticas y la lectura. En el deporte no se quedaba atrás, siempre ágil y vigoroso. Muchas veces comentó que le hubiera gustado ser futbolista. Chespirito terminó la carrera de Ingeniería, la cual no ejerció, pues el destino le tenía preparado otro camino. Luego de colaborar en una agencia de publicidad, 'Chespirito' comenzó a escribir programas de televisión. 'Cómicos y Canciones' y 'El Estudio de Pedro Vargas', fueron los primeros en la década de los 60. 'Los Genios de la Mesa Cuadrada' y 'El Ciudadano Gómez' fueron los primeros que escribió y protagonizó. El director cinematográfico Agustín P. Delgado lo bautizo como 'Chespirito', haciendo alusión a su talento para escribir, comparándolo con Shakespeare, pero en chiquito. En 1970 nació el personaje del Chapulín Colorado y un año más tarde, apareció el Chavo del ocho. El 'Chavo del ocho' trata sobre las vivencias de un grupo de niños (interpretados en realidad por adultos) que habitan en una vecindad mexicana y siempre crean conflictos entre los vecinos. El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza. El éxito del 'Chavo del ocho' fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. El 'Chavo del ocho' fue trasmitido en México desde 1971 hasta principios de los años 90 con gran aceptación en el público y varias generaciones más han disfrutado del programa. 'El Chapulín Colorado' fue otro de sus personajes emblemáticos. Este superhéroe no es como los demás. Tenía problemas y defectos, pero lograba superarlos para ayudar a la gente. Su famoso "chipote chillón" lo acompañaba para todos lados. Pero también cargaba con sus pastillas de chiquitolina, que le ayudaban a reducir de tamaño en unos minutos. Sus antenitas de vinil para captar la frecuencia radial, su uniforme rojo, su pantalón corto color amarillo y su escudo en forma de corazón con una CH lo hicieron inigualable. Frases como: "No contaban con mi astucia", "Síganme los buenos", "Lo sospeché desde un principio", hicieron un personaje legendario al 'Chapulín Colorado'. En el programa, siempre se presenta al Chapulín de la siguiente manera: "Más ágil que una tortuga... más fuerte que un ratón... más noble que una lechuga... su escudo es un corazón... es... ¡El Chapulín Colorado!". En 'El Chapulín Colorado' se cuenta las hazañas de un superhéroe poco común, que siempre acude al llamado de los más necesitados cuando dicen la frase: "¡Oh! Y ahora, ¿Quién podrá defenderme?". El Chapulín no posee superpoderes, pero sí varios artefactos de apoyo como el chipote chillón, la chicharra paralizadora o las pastillas de chiquitolina. 'El Chómpiras' fue otro de sus personajes con más impacto. Este ladronzuelo se dedicaba al hurto junto a su eterno amigo 'Botija'. 'El Chómpiras' es un personaje bastante curioso, ya que a pesar de que desempeñaba el papel de ratero, no contaba con las cualidades necesarias para lograr un robo. El peine blanco que usaba el 'Botija' para aplicarle correctivos al 'Chómpiras' era característico del sketch. Tuvo cuatro hijos. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, es además de productor y director de telenovelas, el encargado de todos los asuntos relacionados con Chespirito. A lo largo de varias décadas de carrera, recibió muchísimos homenajes por todo Latinoamérica. Chespirito nos dejó un legado que todo el mundo recordará por años y años.



En agosto del 2017, Florinda Meza inauguró una exposición temporal en el Metro Zapata de la Ciudad de México, la cual mostraba una colección de ilustraciones creadas por caricaturistas de América Latina. De esta manera, el recuerdo de ‘Chespirito’ volvió a estar presente en el corazón de chicos y grandes.



Florinda Meza inaugura expocisión de 'Chespirito'. Twitter: @FlorindaMezaCH



Hay distintas formas de recordar a Chespirito, pero no hay ninguna tan romántica como la de Florinda Meza, quien a través de sus redes sociales ha dejado ver su amor por el comediante y lo mucho que lo extraña, si no lo crees, te compartimos algunas fotografías que lo demuestran.



Los momentos más románticos de Florinda Meza y 'Chespirito' Roberto Gómez Bolaños intento conquistar a Doña Florinda durante años mientras actuaban en 'El Chavo del 8', pero fue hasta que él dejó de cortejarla, que ella descubrió que estaba enamorada de él. Su amor siempre brillaba, pero a partir del fallecimiento de 'Chespirito', la actriz ha mostrado más que nunca su sensibilidad y sueños que tenía con el actor. Durante casi 40 años, Florinda y Chespirito celebraron su primer beso, manteniendo así la llama del amor. Uno de los personajes más queridos interpretado por Florinda Meza es 'La Chimoltrufia', personaje con el cual también deja ver su tristeza por la ausencia del actor. "Roberto tenía el sueño de….. y Florinda Meza lo hizo realidad #LaChimoltrufia Yo como digo una cosa, digo otra, estoy triste por su ausencia, pero feliz porque lo tuve", publicó.

Florinda Meza recordó su cumpleaños con esta linda fotografía, donde ambos se ven felices después de compartir largos años juntos. La actriz también lo recordó con esta feliz fotografía, donde asegura que lo amará hasta el último día de su vida. ¿Quién no desea un amor así? Tiempo atrás, Florinda Meza compartió esta tierna instantánea junto al texto: "Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Un tiempo para reír y otro para llorar. Pero siempre, siempre, es tiempo para amar".

¿Quién no quisiera una tacita de café como esta?

Florinda Meza siempre deja ver su lado más poético al compartir momentos inolvidables con Roberto Gómez Bolaños. "Todos los días eran día del amor con mi Rober...él era el amor de mi vida", twitteó junto a la foto. Florinda Meza y 'Chespirito' compartían sueños y un gran amor. Tras su muerte, la actriz lleva su recuerdo presente a donde quiera que va. Florinda y Roberto eran el equipo perfecto para crear sonrisas y contagiar con su buen humor.



Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años en Cancún, sufría de diabetes y un enfisema pulmonar. Sus restos se encuentran en la Ciudad de México.

