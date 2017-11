El hijo de Chespirito quiere que Doña Florinda sea feliz

Después de que Florinda Meza sacudiera las redes sociales con una fotografía donde se le ve acompañada de un misterio hombre, los rumores sobre un nuevo romance no se hicieron esperar, algunos celebraron que reiniciara su vida, mientras otros fans rechazaron con tristeza y enojo la posible noticia.

Sin embargo, al darse cuenta de los rumores sobre su nuevo romance, Florinda Meza aclaró la situación a través de su cuenta de Twitter: “Mi club de fans subió esta imagen. En ella estoy con un fan argentino que me encontré en NY y la foto la tomó su esposa. Esa es la historia.

Mi club de fans subió esta imagen. En ella estoy con un fan argentino que me encontré en NY y la foto la tomó su esposa. Esa es la historia. https://t.co/jHePeDvB4z — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) October 30, 2017

Los momentos más románticos de Florinda Meza y 'Chespirito' Roberto Gómez Bolaños intento conquistar a Doña Florinda durante años mientras actuaban en 'El Chavo del 8', pero fue hasta que él dejó de cortejarla, que ella descubrió que estaba enamorada de él. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Su amor siempre brillaba, pero a partir del fallecimiento de 'Chespirito', la actriz ha mostrado más que nunca su sensibilidad y sueños que tenía con el actor. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Durante casi 40 años, Florinda y Chespirito celebraron su primer beso, manteniendo así la llama del amor. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de los personajes más queridos interpretado por Florinda Meza es ‘La Chimoltrufia’, personaje con el cual también deja ver su tristeza por la ausencia del actor. “Roberto tenía el sueño de….. y Florinda Meza lo hizo realidad #LaChimoltrufia Yo como digo una cosa, digo otra, estoy triste por su ausencia, pero feliz porque lo tuve”, publicó.

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda Meza recordó su cumpleaños con esta linda fotografía, donde ambos se ven felices después de compartir largos años juntos. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir La actriz también lo recordó con esta feliz fotografía, donde asegura que lo amará hasta el último día de su vida. ¿Quién no desea un amor así? Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tiempo atrás, Florinda Meza compartió esta tierna instantánea junto al texto: “Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Un tiempo para reír y otro para llorar. Pero siempre, siempre, es tiempo para amar”.

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir ¿Quién no quisiera una tacita de café como esta?

Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda Meza siempre deja ver su lado más poético al compartir momentos inolvidables con Roberto Gómez Bolaños. “Todos los días eran día del amor con mi Rober...él era el amor de mi vida”, twitteó junto a la foto. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Florinda Meza y 'Chespirito' compartían sueños y un gran amor. Tras su muerte, la actriz lleva su recuerdo presente a donde quiera que va. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir Florinda y Roberto eran el equipo perfecto para crear sonrisas y contagiar con su buen humor. Si quieres recordar una de sus mejores épocas, no te puedes perder a 'Chespirito' todos los sábados a las 4PM/3C por Galavisión. Foto: Twitter: @FlorindaMezaCH | Galavision 0 Compartir

Después de la polémica, la incertidumbre no se ha disipado y es por eso que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito aclaró que no tendría inconveniente si Florinda Meza encontrara de nuevo el amor. Durante la alfombra roja de una obra de teatro en México, el hijo de Roberto Gómez Bolaños declaró: “Mientras sea feliz, bienvenida”,

Por otro lado, aseguró que aún no tiene planes de trabajar con la actriz, aunque anteriormente ella ha expresado sus deseos de volver a las pantallas. “No es algo que necesariamente descarte, pero no está en los planes ahorita. No creo que pronto”, finalizó el productor.

¿Te gustaría que Florinda Meza tuviera un nuevo amor en su vida?

