Consuelo Duval vuelve a creer en el amor y estrena galán

Durante seis años, Consuelo Duval mejor conocida como Federica P. Luche disfrutó de su soltería, pero ahora todo parece indicar que el amor ha llegado de nuevo a su vida.

Actualmente, la actriz participa en la puesta en escena ‘Hijas de su madre’, proyecto donde conoció al galán que le robó el corazón, hablamos de Jesús Ortiz, hijo del famoso comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

Antes de contarte todos los detalles, disfruta las fotos más tiernas de la actriz con sus mascotas.



La actriz conocida por el personaje de Federica P. Luche dejó ver lo mucho que ama a su perrita 'Tomasa'. Ya sea de día o de noche, alguna de sus mascotas siempre la acompañan. Con esta instantánea Consuelo Duval y 'Chuleta' le dan los buenos días a sus fans.



Con esta fotografía la actriz confesó que es imposible levantarse de la cama, ¿te ha pasado? Consuelo tiene muchos amigos peludos y en esta ocasión te presentamos a 'Mochito', ¿qué te dice su mirada?

Federica P. Luche no tendrá mascotas que consentir, pero Consuelo Duval tiene más de una para compartir su tiempo libre. Disfrutando de un día espectacular en la casa del árbol. Consuelo Duval lleva a 'Toñita' a todos lados y la hace parte de su estilo en esta fotografía. Juntas son geniales. 'Toñita' es víctima de algunas travesuras de la familia Duval y la actriz llena de risas sus redes sociales. Hace algunos meses, la comediante le dio la bienvenida a 'Bartola', la nueva integrante de la familia que fue rescatada del maltrato humano. Consuelo Duval también nos ha compartido tiernos momentos de sus hijos con sus adorables mascotas, al parecer toda la familia es amante de los animales.

La labor de la comediante por ayudar a los animales es increíble. "Rescata a un perro del abandono, de la soledad, el Hambre y el maltrato!! Y te va a cambiar la vida!" comentó junto a esta fotografía.

No sólo juega con sus peluditos, también canta y baila con ellos. La comediante se llena de energía y mucho amor junto a la pequeña 'Toña'.



Consuelo Duval confesó su romance durante una entrevista en el programa de televisión ‘Ventaneando’, en donde asegura que le late el corazón como hace mucho no sucedía: “Yo les había dicho ya que nunca me iba a enamorar, pero llevo 6 años sola y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Él es empresario y nos caímos muy bien, estamos empezando una amistad…”.



Con una mirada alegre y llena de ilusión, la comediante también confesó que sus hijos están felices por verla así. Además, aseguró que sintió las famosas mariposas en el estómago cuando lo conoció.

Por otro lado, en el Teatro Morelos de Toluca, Consuelo Duval anunció que muy pronto dejará la obra ‘Hijas de su madre’, para sumarse a una nueva obra donde compartirá créditos con el comediante Adal Ramones.

Por ahora, no dejes de divertirte con sus actuaciones como Federica P. Luche todos los lunes a las 7PM/6C por Galavisión.