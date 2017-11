5 curiosidades de Paty Cantú

Me gusta mayo. Y noviembre y octubre. Y septiembre y diciembre también. Pero Julio es uno de mis meses favoritos. Sembró y cosechará historias. La guitarra lo sabe. Se va la cámara que toma esta #FotoCasual #SarcasticTag y me quedo yo solita con mi mucho que decir y nadie de testigo. Por ahora.... #RumboAlNuevoDisco

A post shared by Paty Cantú (instagram oficial) (@patycantuoficial) on May 8, 2017 at 12:13pm PDT