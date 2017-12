3 canciones de Bacilos para dedicar

Después de una década de ausencia, Bacilos regresa para hacernos vibrar con su música, es por eso que en Galavisión hacemos un viaje al pasado y te compartimos tres de sus canciones más románticas para dedicar a esa persona especial.



Si eres dulce como la miel, “Dime lo que sientes” es la canción ideal para ti. Y si aún no la has escuchado te compartimos un pequeño fragmento de esta canción, la cual se desprende del primer álbum de la banda 'Bacilos'.

“Dime que me llevas en la mente y en las ganas,

dime que encontraste todo lo que un día buscabas,

dime que tú sientes lo mismo que yo…”

Bacilos ha regresado con más música y nuevos ritmos, no te pierdas esta entrevista exclusiva.



El amor cuesta y más cuando quieres tener toda una vida con esa persona especial. Si sueñas con ser una estrella de pop y disfrutar al máximo la vida, te identificarás con este clásico de Bacilos, que forma parte de su segundo álbum ‘Caraluna’, ¿te suena familiar?

“Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,

para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón…”









Cuando no dejas de pensar en quien te robó el corazón, no hay mejor canción que 'Caraluna'. Seguramente alguna vez la escuchaste:

"Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna,

mientras siga escuchando tu voz, entre las olas entre la espuma.

Mientras tenga que cambiar la radio de estación

porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti..."

