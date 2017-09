¿Quién es Cardi B? Todo lo que tienes que saber sobre la rapera dominicana que sacó a Taylor Swift del #1

Tiene 24 años, fue stripper, se hizo famosa en Instagram y ahora tiene la canción más popular en Estados Unidos con 'Bodak Yellow'. Cardi B, de ascendencia dominicana y de Trinidad y Tobago, destronó a Taylor Swift y su 'Look What You Made Me Do' después de solo 5 semanas. Desde Nicki Minaj que no veíamos una rapera imponerse en la escena de hip hop americano. Además, desde Lauryn Hill en 1998 una mujer rapera no se colocaba en el #1 del Billboard 100. Aquí todo lo que tienes que saber sobre Cardi B, del Bronx para el mundo como la nueva estrella del rap.



1- Su verdadero nombre es Belcalis Almánzar





Cardi B nació en el Bronx el 11 de octubre 1992. Su madre es de Trinidad y Tobago y su padre es dominicano. Su hermana mejor, Hennessy Carolina, le está siguiendo los pasos de la fama con su cuenta de Instagram. Su apodo Cardi, es un apodo de Bacardi, ya que su hermana se llama Hennessy, como el licor.

2- Fue stripper



Hasta el 2015, Cardi B era una de las bailarinas exóticas más conocidas del área de Nueva York. "El strip club me salvó, me dio de comer y me dio un techo," dijo Cardi B en una entrevista. Como bailaba junto a compañeras de países como Rusia, hasta aprendió algunas palabras en ruso para agradar a clientes.



Cardi B en los VMAs de MTV en agosto 2017. Getty

3- Se hizo famosa en Instagram



Su sentido del humor y frases memorables hacen de Cardi B una personalidad perfecta para las redes sociales. A través de Instagram, la ahora rapera promocionaba sus apariciones en clubs y empezó a acumular miles de fans. Ahora, Cardi tiene más de 10 millones de seguidores en esa red social.

4- Fue estrella de realities



Gracias a su creciente fama en Instagram, productores de Love and Hip Hop la seleccionaron para un papel secundario de esta serie de VH1. Cardi resultó tan carismática que se hizo más famosa que el resto del elenco y después de solo dos temporadas decidió dejar la serie para enfocarse en la música.

5- 'Bodak Yellow' está inspirada en el rapero Kodak Black



Cardi B empezó a rapear haciendo remixes de temas populares de rap. 'Bodak Yellow' salió en junio y está basada en el tema 'No Flockin' de 2014 de Kodak Black. Hace unas semana el propio Kodak Black hizo un remix de 'Bodak Yellow'.



6 - Hizo una versión Spanglish de 'Bodak Yellow'



Para celebrar su herencia dominicana, Cardi B lanzó un remix de Latin Trap donde rapea en español. El tema salió justo para el desfile dominicano de Nueva York en agosto. El rapero dominicano Messiah aparece en esta versión.







7 - Su novio es el rapero Offset, del grupo Migos



Migos es un trio de hip hop formado por Offset, Quavo y Takeoff. Migos tuvo la canción #1 del país, 'Bad and Boujee', hace unas semanas. Desde Beyoncé y Jay Z que el rap no veía una pareja musical tan poderosa.

8 - No tiene rivalidad con Nicki Minaj (por ahora)



Aunque muchos dicen que es la próxima Nicki Minaj, la propia Nicki felicitó a su colega neoyorquina Cardi B por su #1 en Billboard, a lo que esta contestó: "Muchísimas gracias, significa mucho viniendo de ti".







9- Su idea de una cita romántica es ir a un local de strip tease



"No soy la típica que me gusta ir a cenar", dice Cardi B. Aunque ya no es bailarina exótica, le gusta ir a los clubs con sus amigos y pretendientes. "Me encantan los locales de strip tease. Me gusta ver a mujeres ganando dinero, me gusta tirarles dinero, me gusta ir ahí para citas. Ah y sirven comida allí!"

10 - Su disco sale en octubre



Después de poco menos de dos años rapeando y con el éxito inesperado de 'Bodak Yellow', Cardi B sacará su primer disco con Atlantic Records en octubre, para la fecha de su 25 cumpleaños (cumple el 11 de octubre.)



