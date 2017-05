Ozuna, la estrella del trap latino con corazón romántico

Cuando le pides a Ozuna que se presente en cámara, lo primero que dice, con una sonrisa, es lo siguiente: "tengo 25 años, soy padre de familia de dos hijos." No menciona que es un fénomeno del trap latino, alguien que en año y medio ha despegado en plataformas como Youtube y Spotify sin tener el respaldo de una disquera multinacional ni estrategia de marketing.

El artista tampoco menciona que hoy en día ya ha grabado temas con reggaetoneros que hace apenas unos años eran sus ídolos, como Wisin, Daddy Yankee o J Balvin. Ahora los artistas establecidos del género urbano latino llaman a Ozuna cuando quieren un hit. Pero para Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, a su corta edad y en pleno ascenso en la industria musical, su centro es su esposa y sus dos hijos pequeños.



Ozuna, de padres dominicanos, se crió con su abuela en Puerto Rico. Recuerda acompañarla y ayudarla desde pequeño en su negocio de accesorios para el pelo en el pueblo de Río Piedras, cerca de la capital. El artista también vivió parte de su adolescencia en Nueva York, donde fue más influenciado no por el rap que canta hoy en día sino por la balada de grupos como Sin Bandera, Camila y sobretodo, por la bachata de Aventura y Romeo Santos, su artista favorito.

"Fue lo más que yo escuché, fue mi mayor escuela de que yo pueda digerir música y decir ‘yo quiero ir por esa línea y estudiar poco a poco’," dijo Ozuna en entrevista con Uforia Music. "La gente piensa que los artistas urbanos no le gusta la balada o esas cosas, pero no, eso es música para la mente, para aprender."



Ozuna, un reggaetonero influenciado por Harry Potter y Sin Bandera

Además, esta promesa del trap nos contó que era bueno en matemáticas en el colegio y le gustaba mucho leer novelas de Paulo Coelho y hasta de Harry Potter para inspirarse a la hora de escribir. Para Ozuna, quien el 19 de mayo arranca una gira de conciertos por Estados Unidos llamada Odisea World Tour, la letra de sus canciones - sin vulgaridades, cuidando la imagen de la mujer - es muy importante y algo de lo cual se enorgullece y siente que lo distingue de la nueva ola de raperos que hacen trap. "No hablamos malo, no maltratamos a la mujer," dice Ozuna sobre sí mismo en tercera persona acerca de las líricas de sexo que trata no sean explícitas. "Puedo hacer las cosas disfrazándolas, no especifico lo que está pasando. Hay alguna gente que lo especifican, yo no te especifico, yo te lo pongo como la gente grande lo puede entender".



Aún así, Ozuna dice no oponerse a las líricas explícitas del trap latino de sus compañeros del movimiento. De hecho, uno de sus buenos amigos es Anuel AA, conocido por el contenido violento y crudo de sus letras y quien actualmente está en prisión. Durante la semana de los Premios Latin Billboard, Anuel le envió un mensaje por Instagram a su amigo deseándole éxito y agradeciendo su confianza desde el principio.





El nuevo sencillo de Ozuna se llama 'Tu foto', y hace poco cumplió su sueño de viajar a Japón para grabar el video de 'Baila conmigo'. Ozuna ha prometido que su nuevo disco se llamará Odisea y que saldrá el mes de mayo. El único artista de la nueva camada de trap que estará en este disco será el propio Anuel, para un tema llamado 'Bebé'. "Nuestro sonido era algo fresco desde el principio" dijo Ozuna, quien jugaba baloncesto en el barrio con Anuel antes de ser artistas. "Todos los días me llama, nos comunicamos, le ayudo, el me ayuda a mí, nos damos la mano. Somos una hermandad que llevamos desde hace mucho tiempo, antes de pegarnos."