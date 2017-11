Unos en primera y otros en turista, así llegan los famosos a Las Vegas para los Latin GRAMMY 2017

Este fin de semana comenzaron a llegar los primeros cantantes a Las Vegas para la entrega de los Latin GRAMMY, entre ellos el colombiano Sebastián Yatra que provenía de la Ciudad de México y antes de abordar el vuelo se encontró con el cantante mexicano Carlos Rivera.

Su camaradería era evidente y la reafirmaron con un fuerte abrazo y palmada en la espalda antes de abordar el vuelo AM484. Luego cada uno siguió su camino. Yatra tenía sitio en primera clase acompañado de su inseparable guitarra, mientras que Rivera voló en clase turista.

El colombiano, intérprete de ‘Robarte un beso’, está nominado en la categoría Mejor Nuevo Artista. El mexicano no es candidato a los premios musicales, pero cantará con Natalia Lafourcade, quien está nominada en la categoría Álbum del Año.



Otra de las que se apareció en el aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas fue la cantautora chilena Mon Laferte quien nuevamente dejó claro que tiene una relación de tensión con la prensa. Univision Entretenimiento se acercó para pedirle unas breves declaraciones sobre su llegada a la llamada ‘Ciudad del Pecado’ y su respuesta fue contundente: “Que te quede clara una cosa, yo nunca doy entrevistas en los aeropuertos, no me gusta”, mientras se siguió caminando atónita ante las miradas de algunos curiosos que no la reconocieron.



Ghetto Kids un grupo independiente mexicano que están nominados en la categoría Mejor canción Urbana se dijeron contentos por esta experiencia: “Es un orgullo estar nominados, aunque el ganar no nos quita el sueño”.

El desfile de celebridades continúa y se espera que entre el martes y miércoles lleguen Maluma, J Balvin y Alejandro Fernández quienes causan expectativa por saber con quién llegaran al evento.

La ceremonia de los Latin Grammy 2017 comenzará a las 8PM/7C del próximo jueves 16 de noviembre y se podrá ver por Univision. La gala será precedida por la tradicional alfombra en la que se congregarán los artistas musicales más populares del año.