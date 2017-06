Virginia García Alves: 'Todos tenemos una luz interna y eso es lo que nos da la fuerza'

ulab music Immigration Nation: "Immigrants are the backbone of this country" Artist Nora Valdez and youth in the Boston community are sharing their stories one suitcase at a time at The Urbano Project. At U-LAB Music we documented their process as part of our 'Immigrant Sounds' series.

ulab music Delfina Cheb: 'No me da miedo' (Immigrant Sounds) La cantautora Delfina Cheb interpreta 'No me da miedo', grabada en exclusiva para U-LAB Music como parte de las sesiones 'Immigrant Sounds' en honor al Mes de la Herencia del Inmigrante y al Día Mundial del Refugiado. Con Michael González en la guitarra. // Delfina Cheb sings 'No me da miedo' as part of U-LAB Music's 'Immigrant Sounds' sessions in honor of Immigrant Heritage Month and World Refugee Day. Featuring Michael González on guitar.

Música Colombiana Ana María Villa: 'Medio monte, medio mar' (Immigrant Sounds) La cantante Ana María Villa interpreta 'Medio monte, medio mar', grabada en exclusiva para U-LAB Music como parte de las sesiones 'Immigrant Sounds' en honor al Mes de la Herencia del Inmigrante y al Día Mundial del Refugiado. Con Anthony Tran, Isaac Matus, Simon Fagerstedt, y Jose Andrés Benitez. Ana María Villa sings 'Medio monte, medio mar' as part of U-LAB Music's 'Immigrant Sounds' sessions in honor of Immigrant Heritage Month and World Refugee Day. Featuring Anthony Tran, Isaac Matus, Simon Fagerstedt, and Jose Andrés Benitez.