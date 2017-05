Lila Downs' feminist take on banda music: "Soy libre y soy mujer para beberte"

In this episode of the U-LAB Podcast, the Mexican-American artist walks us through her new album, the sensual 'Salón, lágrimas y deseo.'

In Lila Downs' gorgeous, vintage-feel album Salón, lágrimas y deseo, she passionately sings traditional boleros, danzonetes and even banda music but with contemporary messages and feminist fervor. It's nothing new for the artist, whose career spanning 20 years has been known by her socially-conscious ideals on and off stage, her defense of indigineous cultures, especially those from Mexico, and her identity as a Mexican-American woman ni de aquí ni de allá.



publicidad

In Salón, lágrimas y deseo, however, Downs demonstrates masterful vocal dexterity through songs spanning genres, original compositions and covers of classics by Alvaro Carrillo and José Alfredo Jiménez. She has never sounded so free, fierce or vulnerable: From her ode to Benito Juárez in 'Son de Juárez', ("A lot of Americans don't have any idea of who Benito Juarez was so it's a good idea to remind them", she says during our new episode of the U-LAB Podcast) to first single 'Peligrosa', ("Society sometimes calls us dangerous when we think, when we have opinions, when we get older, when we're too young to have opinions..." she states.)

The album is also about love, and she even cries performing one of the tracks, 'Inmortal': "It's a poem dedicated to the city [of Oaxaca, where she lives], and how in love I am with the city as a woman. And there are a few other songs that are very woman-centric, from our vision, our point of view: sensitive, sensual, and warm, very passionate," Downs says.

And where else will you hear a banda song, sang by a woman, that declares "Soy libre y soy mujer para beberte"? Fierce. It's the original track, 'Tus Pencas', a sensual metaphor about pulque. "I started listening to banda and I heard the language that they use, that is 'I'm taking off your bra and your pantyhose' so I went with that but from my perspective," she says.

Listen to the conversation above and subscribe to the weekly U-LAB Podcast on iTunes.



44 fotos para recordar de RiseUp As One RiseUp AS ONE fue un concierto histórico de amistad intercultural. Foto: David Maris. 0 Compartir La gente corrió al escenario cuando se abrieron las puertas para conseguir el mejor lugar del concierto. Foto: David Maris. 0 Compartir Así se vivieron los primeros minutos tras la apertura de puertas del concierto que reuniría a las estrellas de la música latina. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con logos y banderas de México el público de RiseUp As One en la frontera celebró el concierto. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Los Tigres del Norte arrancaron el show en el que le pidieron a su público que votara en las próximas elecciones presidenciales y cantaron ‘Somos más americanos'. Foto: David Maris. 0 Compartir Los asistentes iniciaron la tarde entusiasmados y corearon desde el principio las canciones de Los Tigres del Norte. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jorge Ramos, fue el encargado de conducir y entrevistar a los invitados que asistieron al histórico concierto en la frontera. Foto: David Maris. 0 Compartir Andra Day fue una de las voces en inglés en el evento, la oriunda de San Diego cantó su tema más popular (y muy ad hoc) 'Rise Up'. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir "Si en alguna ocasión me he topado con alguna frontera siempre he intentado derribarla desde el respeto", dijo el cantante español Alejandro Sanz en una entrevista previa al concierto. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El dueto mexicano de pop latino Jesse & Joy hizo que la audiencia coreara sus canciones. FOTO: David Maris.

0 Compartir Jesse, con su tradicional sombrero, alardeó de su guitarra durante la interpretación de ‘No soy una de esas’. Foto: David Maris. 0 Compartir ‘La tierra del olvido’, de Carlos Vives, hizo que todo el concierto coreara al unísono una canción que se le puede dedicar a todo el pueblo latino. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Carlos Vives ya dejó atrás los shorts con los que se popularizó durante sus época de ‘La gota fría’, sigue siendo un gran seguidor de los jeans rotos. Foto: David Maris. 0 Compartir El público estaba ansioso por ver las actuaciones en vivo de más de 20 artistas. Foto: David Maris. 0 Compartir Alejandra Espinoza, la de Tijuana, condujo con especial entusiasmo el evento RiseUp AS ONE. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlos Vives parece no despegarse de esta emblemática chamarra que llena de colores y graffitis recuerda su más reciente hit, ‘La bicicleta’. Foto: David Maris. 0 Compartir Miguel Bosé y Fonseca cantaron a dueto ‘Bambú’, un éxito de 1990 del ídolo del pop español. Foto: David Maris. 0 Compartir Más de 12,000 personas asistieron al evento gratuito que se realizó en el Cross Border XPress de San Diego. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La gente demostró orgullo por sus raíces latinas con sombreros y banderas. Foto: David Maris. 0 Compartir Juanes presentó en el escenario de RiseUp As One el tema 'Fuego', una de sus más recientes composiciones. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Dos culturas lograron unirse en una bandera fronteriza. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Natalia Lafourcade lució un ‘jumpsuit’ naranja que se bamboleaba con el viento para cantar su canción ‘Hasta la raíz’. Foto: David Maris. 0 Compartir Gael García, Jonás Cuarón y Jorge Ramos mantuvieron interesantes conversaciones sobre los latinos durante el concierto. Foto: David Maris. 0 Compartir Lupillo Rivera dedicó una canción a su hermana Jenni en esta emotiva e histórica tarde para el público latino. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La presentación de Lupillo Rivera incluyó una interpretación con mariachi que gustó al público. Foto: David Maris. 0 Compartir Enfundando en un traje de charro el cantante interpretó en homenaje a su patria "México lindo y querido'. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Esta iniciativa logró reunir a un público de muchas procedencias y nacionalidades. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lila Downs estrenó 'El Demagogo', una canción inspirada en el candidato republicano Donald Trump. "He's a bully, he's a salesman", dice un fragmento de la letra. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Entre el público, Dolores Huerta, a su 86 años, hizo presencia en el concierto para hacerle campaña al candidato que más le importa por estos días: el voto. Foto: David Maris. 0 Compartir Wilmer Valderrama se hizo presente en el concierto para recordarnos la importancia de ser y sentirse un inmigrante. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lila Downs dominó el escenario con su imponente personalidad y vistoso vestuario. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir La cantante vistió sus mejores galas tradicionales para honrar el bello atardecer que hizo en San Diego durante el concierto. Foto: David Maris. 0 Compartir Entre el público asistente, algunas personas aprovecharon el evento para expresar sus posturas políticas. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La canción 'Frontera' de Jorge Drexler no pudo ser más acertada para este concierto, un llamado a la unidad y a la celebración de la multiculturalidad. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir “La riqueza de vivir en un lugar que tiene una cultura que suma tanto a otra”, dijo la cantante Julieta Venegas en una entrevista. La tijuanense se presentó con su inseparable acordeón. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir La mexicoestadounidense Becky G puso a todos a bailar con ‘Mangu’. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Coronel, oriundo de Tucson, Arizona cantó apasionado 'Quiero ser tu dueño' a los latinos que asistieron al concierto ‘RiseUp As One’. Foto: David Maris. 0 Compartir Fonseca y Debi Nova interpretaron juntos el tema oficial del concierto, ‘Rise Up’. Foto: David Maris. 0 Compartir Así se vivía en plena efervescencia el concierto cuando ya la noche llegaba. Foto: David Maris. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Residente rapeó y puso a bailar al público con la canción ‘Latinoamérica’ que se convirtió en un himno. Foto: David Maris. 0 Compartir El concierto cerró con el cantante boricua quien terminó su interpretación a dueto con Lila Downs. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Un abrazo selló el final de este encuentro multicultural encausado en unir a los habitantes de dos países en una sola voz. Foto: David Maris. Foto: David Maris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No quedaba más que celebrar la comunión entre estas dos culturas. Foto: David Maris. 0 Compartir