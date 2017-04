Escucha la nueva canción de Angélica María, parte de la banda sonora de 'How To Be a Latin Lover'

Esta versión del clásico pop 'The Birds and the Bees' es una colaboración con la banda californiana Jungle Fire y es parte de la nueva película de Eugenio Derbez y Salma Hayek.

En entrevista con el periódico "El Nuevo Herald", la primera actriz dijo estar muy honrada: "Este premio es un aliciente para seguir adelante. El público me profesa un amor especial, como si yo perteneciera a su propia familia. Mucha gente se ha enamorado con mis canciones y ha soñado con mis telenovelas. Ese gran amor lo correspondo cada vez que salgo al escenario o me pongo frente a las cámaras".

La cantante y actriz Angélica María, ícono de la cultura pop mexicana e intérprete de clásicos pop y rock and roll de los años sesenta, está de vuelta con una participación especial en la banda sonora de la nueva película 'How To Be a Latin Lover'. Se trata de una versión de la banda Jungle Fire de 'The Birds and the Bees', una canción pop de 1964 original de Jewel Akens. Quién mejor que la dulce voz de Angélica María para este cover moderno, y en español, de un clásico americano.





Jungle Fire es una banda de música funk y afrolatina basada en California. Alberto López, percusionista de Jungle Fire, dice que la grabación de “The Birds and the Bees” fué una experiencia "surreal" y tiene un anécdota muy particular: "Cuando le conté a mi madre que íbamos a grabar la canción, me mencionó que su padre (mi abuelo, Carlos Guillermo Cascales, quien tuvo que cambiar su nombre a Chuck Cabot para poder trabajar en Hollywood) fue el productor de la versión original de la canción con Jewel Akens," nos dijo. "La experience de grabarla con Angélica María llevó toda la experiencia a otro grado de surrealismo".



La banda sonora de 'How To Be a Latin Lover' fue supervisada por Howard Paar y producida by Craig Wedren. La misma incluye dos versiones modernas de clásicos de Jose Jose: Una es 'El Triste', intepretada por la cubana Iris Cepeda y los propios Hayek y Derbez. Además, Gaby Moreno hace una versión bilingue de 'Call Me' de Blondie. Jungle Fire colaboran en varias canciones del disco para darle ese toque afrolatino y tropical. La banda sonora estará disponible el 28 de abril, el mismo día que estrena la película.

