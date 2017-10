Quavo colabora con Karol G

El artista de trap y hip hop hizo el rémix del tema 'Ahora me llama' de la colombiana.

La colombiana Karol G tiene uno de los temas más hot del año. A mediados de 2017 lanzó 'Ahora me llama' junto a Bad Bunny y rápidamente se convirtió en un himno con 365 millones de vistas en YouTube y más de 50 millones de tocadas en Spotify.

Ahora, Quavo, integrante del trío Migos, se une con un remix. Quavo, cuyo género es mayormente hip hop y trap, saltó a la fama en 2013 juno a Migos con el sencillo 'Versace'. En 2016, el trío actuó en la serie de televisión Atlanta.



No es secreto que el trap, desde sus inicios en los 90s, ha sido criticado pues se le asocia con violencia, pobreza y drogas. Sin embargo, Karol G defiende su colaboración con Quavo: "La música trap habla sobre el sexo, las drogas y la vida nocturna, y no que esas no son historias verdaderas. Quiero poder ayudar a levantar a mujeres a un nivel donde podemos hablar del poder que tenemos, quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo ".