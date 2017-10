Marc Anthony, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se unen en un concierto benéfico

La iniciativa liderada por Jennifer López, Alex Rodríguez y Marc Anthony, 'Somos una voz' , anunció este miércoles que el concierto benéfico 'Somos Live!' tendrá presentaciones estelares de artistas latinos y estadounidenses en Miami y Los Ángeles.

En Miami, el número de Anthony estará acompañado por las presentaciones de Camila, Gente de Zona, Nicky Jam, Nacho, Prince Royce, Alejandro Sanz, Romeo Santos y Daddy Yankee.



En Los Ángeles, López y Rodríguez serán los anfitriones y recibirán a artistas como Demi Lovato, Maroon 5, Ricky Martin Gwen Stefani y Stevie Wonder.



Así han ayudado los famosos a damnificados de México y Puerto Rico: Desde el 19 de septiembre, Salma Hayek ha exhortado al público internacional a donar lo que pueda, a los esfuerzos de ayuda para los damnificados de los sismos que sacudieron la zona metropolitana de México y sus alrededores. La veracruzana hizo un primer donativo de 100,000 dólares y recordó que durante los terremotos acaecidos en la misma fecha, pero en 1985, ella había sufrido varias pérdidas personales, incluyendo a un tío muy cercano. Thalía donó 100,000 dólares a los afecctados por los fenómenos naturales y pidió a sus seguidores que donaran a través de Unicef. Lady Gaga no se olvida de sus "little monsters" y aportó 2,000,000 de dólares de su propia bolsa en donaciones para la Cruz Roja y otras asociaciones civiles. Katy Perry no se quedó atrás y además de recaudar fondos, donó ella misma 1,000,000 de dólares en beneficio de los damnificados. Con el corazón a tope, JLo ha ayudado a Puerto Rico, de donde es originaria su familia, y a México, no solo mediante aportación económica, sino también a través de mensajes de apoyo en las redes. Tanto Gael García Bernal como su socio y amigo Diego Luna, han sido de las fuerzas vivas en el movimiento de las brigadas de ayuda, donando su tiempo y además encabezando uno de los centros de acopio de la capital, que funciona 24 horas desde el martes 19. El CEO de Facebook hizo una donación de 1,000,000 de dólares a través de su empresa y se ha reportado que también ha hecho contribuciones de manera privada. Ana Brenda Contreras tiene una belleza interior que rivaliza con la exterior; no solo creó un fondo de recaudación de ayuda internacional que ha recavado casi 100,000 dólares, también ha recorrido las calles para formar parte de las brigadas de apoyo. La actriz estadounidense Drew Barrymore hizo contribuciones no especificadas para damnificados en Puerto Rico y México. El cantante Shawn Mendes estaba preparando su concierto programado el 20 de septiembre, mismo que fue pospuesto y a cambio, hizo una donación, pidiéndole a fans de todo el mundo que hicieran lo mismo. Durante su residencia de presentaciones en Las Vegas, Celine Dion recaudó donaciones entre el público, duplicando la cantidad reunida de su propio fondo, para entregarla a instituciones de ayuda. Leonardo DiCaprio es uno de los famosos que contribuyó con la donación de medicamentos y equipo de rescate para los que están ayudando a las víctimas de los fenómenos naturales. La actriz de origen texano, Eva Longoria, está casada con el ejecutivo mexicano Pepe Bastón, quien estuvo en Ciudad de México durante el sismo y además de manifestar su solidaridad en Internet, han hecho contribuciones en especie y monetarias. J.K Rowling, la autora de los libros de Harry Potter hizo una donación de 1,000,000 de dólares a Oxfam y también a través de redes sociales ha instado a sus seguidores a donar en auxilio del país azteca, que visitó recientemente. Luis Fonsi, compositor de "Despacito", también ha contribuído a la causa para ayudar tanto a la isla del encanto como a México, no solo haciendo donaciones a título personal, sino invitando a sus seguiores a hacer su propia contribución.



Por primera vez, el evento será transmitido simultáneamente por Univision y Telemundo el próximo sábado 14 de octubre.

El evento también contará con apariciones de personajes del cine y la televisión como Cristina Aguilera, Vin Diesel, John Leguizamo, Kim Kardashian, Heidi Klum y Sofía Vergara.

Los ingresos que se recauden de esta alianza de talentos serán destinados a organizaciones como La Cruz Roja Americana, Feeding America, Habitat for Humanity International, Save the Children Federation, US Fund for UNICEF y United Way of Miami-Dade. Los tickets comienzan en $15 y pueden ser adquiridos aquí.