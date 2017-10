Jennifer López cancela conciertos en Las Vegas

Los eventos ocurridos la noche del domingo en la ciudad de Las Vegas sin duda opacaron al mundo de la música. La Ciudad del Pecado, como se le conoce, ha sido el destino preferido de varios artistas para hacer de sus shows una residencia. Celine Dion, Britney Spears, Carlos Santana y J Lo, son algunos de los que tienen espectáculos casi todas las semanas en esa ciudad.

Jennifer, que expresó de inmediato su dolor por la tragedia, anunció este marte que los shows de su espectáculo All I Have pautados para los días 4, 6 y 7 de octubre serán cancelados. Aquellos que adquirieron entradas para estos días pueden solicitar un reembolso o cambiarlos por cualquier otro show de López entre el 21 de febrero y el 9 de junio del año próximo.



" Jennifer está devastada luego de lo sucedido en Las Vegas. Sus oraciones y pensamientos están con las víctimas y sus familiares", expresó la cantante en un comunicado de prensa.



En fotos: Escenas de terror en el ataque durante un concierto en Las Vegas Algunos agentes se pusieron a cubierto detrás de sus patrullas mientras otros armados con rifles de asalto corrieron hacia el sitio donde se registró el tiroteo. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Algunos de los asistentes ayudaron a las personas que fueron impactados por las balas mientras escuchaban a un grupo de música country. Foto: David Becker | Univision 0 Compartir El tiroteo ocurrió cerca del Mandalay Bay Hotel and Casino de Las Vegas. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fanáticos de la música country que asistieron al festival, atienden a una de las víctimas que resultó herida en el mortal tiroteo. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Los asistentes a un festival de música country huyeron despavoridos al escuchar las múltiples detonaciones. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Escenas de pánico y desesperación se vivieron tras escucharse las ráfagas en el festival de música country en Las Vegas. Foto: David Becjer / Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La policía dijo que uno de los sospechosos de la balacera en el festival de música fue "abatido". Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Desde el primer momento que se reportó la balacera, la policía de Las Vegas activó la búsqueda del atacante. Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Agentes de policía advierten a peatones que se pongan a cubierto en las inmediaciones del lugar del tiroteo. Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Algunos de los asistentes al festival de música country vieron destellos de luz desde un piso alto del hotel y luego escucharon las ráfagas de un arma automática. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir La policía descartó que hubiese más de un tirador y cree que el ataque fue obra de un "lobo solitario". Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir El tiroteo de Las Vegas se ha convertido en el más mortal en la historia reciente de EEUU. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los agentes de la policía especial se desplegaron por toda la zona mientras se mantuvo la búsqueda del atacante. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir Los cuerpos de tres víctimas mortales del tiroteo masivo en un festival de música country. Foto: David Becker | Univision 0 Compartir Una mujer, junto a una camilla, espera asistencia sentada en una vereda a pocos metros del lugar del ataque en Las Vegas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un agente de la Polcía de Las Vegas llega al lugar de la escena del tiroteo donde murieron al menos 50 personas y más de 200 resultaron heridas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Las autoridades policíacas de Las Vegas creen que se trató de un solo atacante, que actuó por cuenta propia. Foto: AP | Univision 0 Compartir El pistolero, un hombre de 64 años, murió en la habitación del hotel desde donde hizo los disparos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La zona de la masacre permanece cercada por la policía. Foto: AP | Univision 0 Compartir El tiroteo se registró poco después de las 10 PM (hora de Las Vegas) y duró al menos dos minutos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Los disparon provocaron la estampida de miles de asistentes al concierto de música country en Las Vegas Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Policías registran a un hombre en las cercanías del lugar del tiroteo poco antes de la medianoche del domingo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los heridos en el tiroteo de Las Vegas fueron llevados a varios hospitales unicados cerca del lugar de la masacre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un agente de la policía de Las Vegas habla por teléfono en el lugar de la masacre. Detrás de él yace el cuerpo de una de las víctimas cubierto por una manta de color blanco. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Decenas de carros de bomberos y ambulancias llegaron al lugar de la masacre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El cantante de música country, Jason Aldean, actuaba sobre el escenario en el momento del mortal tiroteo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desolación después del ataque. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La mùsica country está de luto en Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una persona yace en el suelo cubierta de sangre luego del ataque en el concierto de Las Vegas. Se calcula, según la Policía Metropolitana de la ciudad que había unas 22,000 personas en el show. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En esta imagen se ven las ventanas rotas del piso 32 del hotel Mandalay Bay, sitio desde el cual el atacante, identificado como Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro detalle de las ventanas quebradas del piso 32 del Mandalay Bay. La policía localizó al atacante en la torre y al llegar a la habitación lo encontraron muerto, aparentemente se suicidó. Junto a él encontraron diez rifles automáticos.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Por su parte, Celine Dion confirmó que no cancelará ninguno de sus shows pautados para esta semana en el El Coliseo en el hotel Caesar's Palace. Carlos Santana comienza su residencia en el House of Blues, ubicado dentro del Mandalay Bay, el 1 de noviembre. Los próximos shows de Britney Spears arrancan la semana del 11 de octubre. Ni Santana ni Spears han anunciado si cancelarán sus espectáculos o no.