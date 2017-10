A Pablo Alborán le encantaría grabar con Marc Anthony



Pablo Alborán es tan ecléctico como su playlist. Y es que el cantautor español escucha desde Tiësto hasta Drake, y esto sin dejar de lado a Ella Fitzgerald, Nina Simone y Michel Camilo. Y quizás es este 'nuevo' Pablo el que quiere enamorar una vez más con su nuevo material discográfico que estará disponible en el mes de noviembre.



Ya tuvimos una probadita en el mes de septiembre cuando lanzó sus dos nuevos sencillos: 'No vaya a ser' y 'Saturno'. Dos temas que son tan distintos y tan iguales a la vez. Son el día y la noche, pero se complementan a la perfección. "Quería sacar dos canciones que no tuvieran que ver una con la otra, son los dos polos del disco", dijo.



De visita en Miami como parte de la promoción de estos temas, Alborán compartió un ratito con Uforia Music y nos adelantó, entre otras cosas, que su próxima gira arrancará en febrero del año próximo, que "está loco porque (su nuevo disco) salga ya" y que quiere saber cuáles temas el público hará suyos.

Sobre esto último, Alborán ya ha colocado en Instagram versiones que sus seguidores han hecho de las nuevas canciones. "He visto muchos videos y eso me emociona mucho. Eso es una manera de hacer tuyas las canciones. Ciertas personas no cantan y las hacen suyas de otra manera. Me gusta cuando le dan su onda a la canción. Eso hace que la canción crezca. Además es una manera de ayudar, a los que están empezando, que quieren que se les escuche", agregó.

Alborán ha compartido escenarios con artistas de la talla de Alejandro Sanz, India Martínez y Miguel Bosé, entre otros. Sin embargo, confesó que es con Marc Anthony con quien le gustaría componer un tema: "Me gusta mucho su voz. Tiene una manera muy particular de interpretar el amor, es muy suya, muy personal. Además de su salsa, me gustan mucho sus baladas".

En cuanto a si grabaría un disco en inglés, Pablo dijo que empezaría por hacer cosas en ese idioma. "Yo creo que el idioma, siempre y cuando uno se sienta cómodo y no pierdas tu identidad, y puedas transmitir lo que transmites en tu idioma materno, es maravilloso y no tengos límites para eso", explicó.



Con tan solo 28 años, Alborán ha sabido posicionarse entre los grandes. De hecho, ha logrado 14 nominaciones al Latin GRAMMY y una nominación al GRAMMY. "No es cuestión de creerme o no lo que me está pasando. Hay que ser realista, saber los límites, lo que se puede y no se puede hacer. Hay que trabajar siempre, probar cosas nuevas, seguir tocando puertas. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar?", señaló.

Pablo cuenta con un 'rival' en las redes sociales y es su perro Terral, un labrador que enamora más que su dueño. "Mi perro es maravilloso, muy travieso. Cuando yo no estoy no hace travesuras, pero cuando no estoy es muy travieso. Los animales son la cosa más bonita del mundo. Cuando arranque la gira estoy intentando convencer a mi equipo para llevarlo, pero lo veo muy difícil", confesó entre risas.

¿Qué le diría Pablo Alborán a Pablo Alborán? "A Pablo Alborán yo lo criticaría algunas veces y en otros momentos le diría, 'Pablo, disfruta y sigue dando gracias'".

