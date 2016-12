Tupac Shakur, Pearl Jam y Joan Baez se unirán al Rock and Roll Hall of Fame en 2017

Tupac Shakur, quien fue asesinado en 1996, será agregado al Rock and Roll Hall of Fame en 2017.

El Rock and Roll Hall of Fame anunció esta mañana a los artistas que serán agregados al Salón en 2017. Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra y Joan Baez son los artistas que serán honrados el próximo año. Por su parte Nile Rodgers, de Chic, ganó el premio a Excelencia musical de la misma institución.

La ceremonia se llevará a cabo en el Barclays Center en Nueva York el 7 de abril de 2017 y será transmitido por HBO.

Durante los últimos años el Rock and Roll Hall of Fame ha intentado ser más inclusivo con otros géneros musicales. El rapero Tupac Shakur, quien murió a los 25 años en 1996, será el primer solista de hip hop en obtener el reconocimiento del Salón.

Entre los nominados para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017 también se encontraban Janet Jackson, Depeche Mode, Kraftwerk, Jane’s Addiction, Bad Brains, Steppenwolf, The Cars, Chaka Khan, The J. Geils Band, Joe Tex, MC5 y Zombies, sin embargo no fueron elegidos.

En el pasado, el Rock and Rock Hall of Fame ha sido criticado por su poca equidad de género. En 2013, la cantante Charlotte Church denunció el sexismo del Salón en una ponencia para BBC Radio. "De 295 actos y artistas en el Rock and Rock Hall of Fame, 259 son totalmente masculinos, lo que significa que la participación de Tina Weymouth con los Talking Heads los hace estar dentro de los 36 actos femeninos".



Algunas de las mujeres que están incluidas en el Rock And Roll Hall of Fame son Aretha Franklin, Billie Holliday, Donna Summer, Janis Joplin y Etta James. Y ahora, Joan Baez.





