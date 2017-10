Taylor Swift se desnuda otra vez y vuelve a tirarle pullas a Kanye West

La cantante comparte un adelanto del video futurista '...Ready For It'.

Taylor Swift está sacando toda su artillería pesada antes del lanzamiento de su próximo disco, Reputation, que verá la luz en noviembre. A juzgar por tres sencillos que Swift ha desvelado empezando en agosto, el disco trae un tema monotemático: el lado oscuro de la fama y la decisión de tomar retalía ante los que la han criticado a través de su carrera, especialmente Kanye West.

En el adelanto del video de su tema '...Ready For It?', Taylor aparece con un body a cuerpo completo color carne, estar desnuda. El video tiene un estilo oscuro, futurista como 'Blade Runner', y saldrá en su totalidad el jueves.



...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 23, 2017 at 7:00am PDT



Fans de la artista fueron rápidos en hacer la conexión con el video 'Famous' de West, de julio 2016. En ese controversial video, aparece el rapero desnudo durmiendo en una cama junto a otros famosos. Los cuerpos en el video, que parecen de cera, figuran su esposa Kim Kardashian West, la propia Taylor Swift a su lado derecho, Donald Trump, Bill Cosby, Rihanna, la exnovia de West, Amber Rose, entre otros personajes retorcidos.



Escena del video 'Famous' de Kanye West.

Hasta Reputation, Swift era el tipo de artista pop que no solía aparecer desnuda ni provocativa en sus videos y aparicionoes públicas. Pero desde el primer video de este ciclo, 'Look What You Made Me Do', no tan solo aparece desnuda sino soltando referencias a sus riñas con Kanye West.



En fotos: las veces que Taylor Swift y Kanye West se dieron el beso de Judas ¿Se acuerdan de esta imagen? Hasta se nos arruga el corazón con tanta ternura. Corría el 2015 y Taylor le hizo entrega del Michael Jackson Video Vanguard Award en los VMAs de ese año. Y Kanye, en sus 10 minutos de discurso, reiteró lo culpable que se sentía por el incidente del 2009. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El 'incidente' del 2009 en los Video Music Awards fue uno que quedó para la historia. Taylor Swift ganó ese año en la categoría de Mejor Video Musical a una artista femenina, acabando con el sueño de Beyonce que estaba nominada por 'Single Ladies'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y fue precisamente por Taylor haberle ganado a Beyonce que Kanye West entró en un ataque de ira y no se le ocurrió otra cosa que subirse al escenario, quitarle el micrófono y alabar a Queen Bey. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con la promesa de que la dejaría terminar su discurso, Kanye dejó muy claro que Beyonce tenía el mejor video musical de todos los tiempos. La cara de Taylor en esa ocasión fue un verdadero poema. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Es que esa cara merecía un close-up. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero ¿qué ven nuestros ojos? Una reverencia por parte de Kanye. Una tierna sonrisa de Kim Kardashian. Es el fin de los tiempos. No, no se trata de un montaje de Photoshop. Ese momentó sucedió y fue en 2015 durante los GRAMMY. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La reverencia no fue suficiente y hasta una agarradita por la cintura para demostrar que aquí sí hay amor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Agarraditas de mano y de más porque estos dos son (o eran) así de amorosos. Si hay agarraditas por la cintura, ¿por qué no las manos? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero hubo más. ¿Es idea nuestra o pareciera que Taylor le dio consejo a Kanye ese año? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¡Pero como dos compadres que tienen años sin verse! Más emoción hay en la cara de Taylor que en la de Kim K. A esos niveles era el amor Taylor-Kanye. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y como no era suficiente demostrar amor con Kanye y asegurarle al mundo entero que todo estaba bien, Jay-Z se unió a estas negociaciones de paz por aquello de que Beyonce de alguna manera estuvo involucrada en incidente de 2009 de alguna manera u otra. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir ¿Saben qué? Ya estos dos empalagan. Nos quedamos mejor con la versión actual de Kanye y Taylor , donde hay de todo menos 'amor'. Nos gustan las historias bonitas, pero las peleas son más jugosas al final del día. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



En los premiso MTV VMA de 2009, Kanye West interrumpió a Taylor Swift mientras ella aceptaba el premio por Mejor Video Femenino. West le tomó el micrófono y dijo que Beyoncé se lo merecía. En ese entonces, Swift tenía tan solo 19 años. West se disculpó con la cantante en varios medios y a través de Twitter y en 2015, ambos hicieron las paces en los MTV VMAs cuando ella le presentó un premio de trayectoria. Todo iba a bien hasta 'Famous', su video y la línea: 'Siento que Taylor y yo nos podríamos acostar, porque yo la hice famosa".

Desde ese momento, todo ha sido un dime y direte entre Swift, West y su esposa Kardashian West en las redes sociales y apariciones. Y así llegamos a Reputation, que parece ser directamente dedicado a West. En el video de 'Look What You Made Me Do', Swift aparece en una bañera llena de diamantes, desnuda, en lo que podría ser una alusión burlona al asalto de Kardashian West en París, cantando su nuevo mantra; 'La otra Taylor no se puede poner al teléfono, porque murió'.







También te puede interesar: