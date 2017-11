"Somos humanos, no robots": Bomba Estéreo se defiende ante las críticas de su versión de 'Despacito'

Fuimos a los Grammy por la nominación de este gran video (que entre otras le ganó Despacito 😉) y a lanzar el video de Química con Spotify. En medio de eso Luis Fonsi nos invitó a cantar ese bloque de Despacito pues como él mismo nos comentó, se inspiró en la Cumbia para hacer Despacito. Nos pareció un gesto grande que la música alternativa latinoamericana (que es la que hacemos nosotros) tuviera un espacio en la canción más mainstream del mundo. Luego el show era básicamente una reinterpretación de la canción en diferentes estilos precisamente para sacarla del ámbito del reggaetón. Ese era el concepto. También nos pareció interesante y agradecemos que nos hayan tenido en cuenta. Shows malos hay como buenos , y a unos les gustan ciertas cosas y a otros otras. Somos humanos, no robots. Nuestra bandera es contra el odio , como en este video de Soy Yo. Aceptarnos como somos, con cualidades y defectos. Ya suficiente odio en el mundo y la política, como para sumárselo a la música . Gracias a nuestros fans por encima de todo. La lucha continúa....

