Roselyn Sánchez anticipa tener a su bebé y seguir hacia la entrega del premio Latin GRAMMY 2017

Feliz! Allí nos vemos! Agradecida a los @latingrammys y @univision por invitarme una vez más a este gran evento celebrando lo mejor de nuestra música. Este año es sumamente especial para mi poder representar a Puerto Rico con mi voz en este momento tan difícil. Bien contenta de compartir escenario con mi amigo y colega @jaimecamil El por su Mexico lindo! La música nos une... Estaré con bebé recién nacido así que a ver cómo le hago! Si me ven llenita y con mis boobies grandes ya saben jajajaja! Todo por el amor al arte 😉🇵🇷🙏 🎶

