Ricky Martin se encierra a llorar y su hijo le da una gran lección de vida

Era el 20 de septiembre y el puertorriqueño acababa de presentar la noche antes un concierto como parte de su residencia en Las Vegas y aunque estaba en compañía de algunos de sus familiares el no poder contactar a su padre y hermanos hizo que la frustración le nublara la mente tras el paso del huracán María por la isla.

“Mis papás son mis superhéroes. Ahora un poco también mis hijos. Yo tengo mis días y tengo mis altas y bajas y cometo muchos errores. Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil. Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos. Les di un beso, un abrazo, les expliqué lo que estaba pasando en Puerto Rico”, dijo el artista quien fue nombrado en la edición de diciembre de la revista HOLA! USA como ‘hombre solidario del año’.



El intérprete de ‘Vente Pa’ Ca’ y nominado a los premios Latin GRAMMY reveló lo que le dijeron sus hijos de 9 años, Matteo y Valentino, tras él contarle lo que estaba sucediendo en la Isla.

“Ellos están superclaros. Les dije ¿ustedes qué quieren hacer? Les expliqué que hay organizaciones, que están donando dinero... Y uno de mis hijos me dice: “Papi, pues yo quiero abrir mi piggy bank. Quiero entregarlo todo”, dijo el latino.



Ricky Martin ha visitado su tierra natal, Puerto Rico, en múltiples ocasiones junto a otros artistas y ha recaudado más de 4 millones de dólares y según Cristy Marrero, editora de la revista, lanzará próximamente un proyecto que beneficiará la Isla a largo plazo.