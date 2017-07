Vuelvo a la música con el objetivo de conquistar a las nuevas generaciones: Alicia Villarreal

En tiempos donde la nostalgia está a la orden del día en la música mexicana, cae como anillo al dedo el retorno de Alicia Villarreal, quien este día dio a conocer el sencillo y el video del tema ‘Haz lo que quieras’, mismo que es la punta de lanza de su nuevo material discográfico y que dará a conocer en septiembre próximo.

“Ya extrañaba volver a la acción, muy contenta con este regreso, pues necesitaba algo diferente para mi público y no regresar nada más porque sí”, comentó la ‘Güerita consentida’, en entrevista con Univision Entretenimiento.

Emocionada y feliz de estar nuevamente en la música, la cantante regia señaló que hace dos años grabó otro disco, pero cuando lo iba a lanzar, dudó porque no le gustó del todo.

“Ya estaba listo todo para darlo a conocer, pero paramos, pues sentí que algo le faltaba, así que volvimos a comenzar desde cero y surgió este disco que sinceramente quedó como yo deseaba y pues estoy muy contenta”.

Agregó, que este material llega en un momento justo en su vida.

“Todo se da de manera mágica, volvemos con este material en un tiempo donde la nostalgia está de moda, los jóvenes quieren escuchar la música que oían sus padres y los padres se reencuentran con esos temas con los que iban a bailar o con los que se enamoraron”.

Dijo que por eso le interesó volver, porque desea conquistar a las nuevas generaciones.



“Esa es la idea, presentar a las nuevas generaciones esas canciones que desde 1995, con Límite dimos a conocer y luego yo como solista y muchos de esos temas aún suenan en muchos lados y esta nueva generación, a lo mejor los oye y se ha de preguntar quién las cantaba pues no conocen su historia y qué padre que ahora los volvamos a grabar con su toque de modernidad y el resultado ha sido increíble”.



Por lo anterior, Alicia dejó entrever que en su nuevo material vendrán temas representativos de su carrera, los éxitos que grabó con el grupo Límite, además de varias canciones inéditas y hasta varios duetos con artistas modernos como Ha Ash, María José, ‘El Dasa’ y Río Roma.

“Es un disco muy completo, la verdad, no es porque sea mi esposo, pero Cruz Martínez es un genio, supo inmediatamente lo que yo quería para este regreso y valió la pena preparar este disco casi por dos años”.



Respecto al tema de lanzamiento, ‘Haz lo que quieras’, el cual fue grabado con mariachi y orquesta sinfónica, Alicia Villarreal, aseguró que es la canción perfecta para reencontrarse con su público de antaño y conquistar a las nuevas generaciones.

“Es una canción muy bonita, es para todo público, no es contra ellos, esta canción es una ranchera, como un reclamo de una mujer madura, no de años, sino que ya sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere, una mujer que ya decide por ella y dice: ‘ok, te quiero, te vas, regresas y al final le dice, ‘pues haz lo que quieras porque no estaba en mis planes ni perderte ni pelear, por eso, haz lo que quieras”.

Alicia, comentó muy decidida que: “ Vengo a seguir haciendo historia con mis canciones, ahora se habla del empoderamiento de la mujer, pero yo ya me sentía desde antes así y con esa seguridad he vuelto y sólo espero que la gente me reciba con el mismo cariño con el que me han tratado a lo largo de mi carrera”.



A la par de este material, Alicia prepara un espectáculo musical para llevarlo por todo México y Estados Unidos, bajo un concepto distinto, original y donde el acercamiento con el público será la parte medular del mismo. “Una probadita de lo que vamos hacer está en el video que lanzamos hoy, un concepto audiovisual y con una cercanía a la gente”.

En el disco, que la intérprete regia lanzará en septiembre próximo destacan los duetos que grabó.

“Fue muy padre haber trabajado con amigos que ya conocía y con nuevos cantantes que no conocía, pero que me dejaron impresionada por sus voces y profesionalismo. Grabé con Ha Ash el tema ‘Y te aprovechas’, con Río Roma, ‘Ya no es lo mismo’, con mi amiga María José, ‘Sentimientos’ y con ‘El Dasa’, la canción ‘Inmenso amor’”.

