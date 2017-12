Vocalista de Horóscopos de Durango denuncia acoso sexual de parte de un ejecutivo de la musica en EEUU

Marisol Terrazas, integrante del grupo Horóscopos de Durango, confesó haber sido víctima de acoso sexual de parte de un alto ejecutivo de la industria musical en EEUU por lo que decidió levantar una denuncia ante los medios de comunicación y las leyes estadounidenses.

La cantante de regional mexicano compartió que hace apenas unos meses fue víctima de acoso de un ejecutivo, del cual no dieron el nombre y si se tardó en hacer la denuncia fue por temor a causar dolor a su familia.

“ Por respeto a mi esposo y a mi familia no lo había denunciado, pero no podía más con esta carga y hago la denuncia que fui acosada por un ejecutivo y si estoy aquí es porque quiero decir lo que me pasó y que por pena no podemos estar viviendo con esa carga”.



Marisol ofreció conferencia de prensa en un hotel de Los Ángeles, California y estuvo acompañada de su hermana Vicky Terrazas y su abogado Omero Bañuelos, quien explicó que de acuerdo a las leyes de California por el momento no pueden dar a conocer el nombre de la persona acusada, pero en cuanto se los autoricen lo darán a conocer.

“Antes éramos más chicas y aunque estábamos de la mano de mi papá aún pasaban cosas, pero ahora ya estamos más grandecitas y como esto que me sucedió pasó hace poquito fue la gota que derramó el vaso y dijimos por qué estamos callándonos”.

Por su parte, Vicky Terrazas dijo que esto que le pasó a su hermana lo viven muchas mujeres a diario y ahora es el momento de que las mujeres “nos valoremos y no tengamos miedo a denunciar, que tenemos voz y que no vale la pena estar soportando y ser amable con gente que nos hace sentir incómodas”.



Las hermanas comentaron que su papá, don Armando Terrazas fundador del grupo, al enterarse del acoso de esta persona fue a acusarlo con sus jefes, pero nunca le hicieron nada por eso es que en familia se unieron y decidieron hacer la denuncia.

“Por eso estamos doblemente enojadas porque nunca le hicieron caso a mi padre, así que llegaremos hasta las últimas consecuencias”.

Aprovecharon para informar que debido a este asunto crearán en breve una fundación para apoyar a las mujeres que han sufrido de acoso sexual, principalmente en el terreno laboral.

