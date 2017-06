‘No le hago falta’, una apuesta romántica de Los Recoditos

El video de 'No le hago falta' hizo sudar a Los Recoditos El video de 'No le hago falta' hizo sudar a Los Recoditos

Has Visto

Para escuchar 'No le hago falta' y enterarte de lo último de Los Recoditos escucha las estaciones de Uforia alrededor del país.

Para escuchar 'No le hago falta' y enterarte de lo último de Los Recoditos escucha las estaciones de Uforia alrededor del país. Foto: Banda Los Recoditos / AR Prensa | Univision

Sin embargo, él dice que se enamoró de la canción 'No le hago falta' desde que la escuchó.

Sin embargo, él dice que se enamoró de la canción 'No le hago falta' desde que la escuchó. Foto: Banda Los Recoditos / AR Prensa | Univision

"Se le está olvidando // Lo que hacía para enamorarme // Ya no se emociona con las fechas importantes", inicia la canción.

"Se le está olvidando // Lo que hacía para enamorarme // Ya no se emociona con las fechas importantes", inicia la canción. Foto: Banda Los Recoditos / AR Prensa | Univision

La canción 'No le hago falta' es un tema de desamor que retrata una relación que cae en la rutina.

La canción 'No le hago falta' es un tema de desamor que retrata una relación que cae en la rutina. Foto: Banda Los Recoditos / AR Prensa | Univision

Para el video de su nuevo sencillo, 'No le hago falta', Los Recoditos eligieron un escenario histórico en el estado de Morelos, México.

Para el video de su nuevo sencillo, 'No le hago falta', Los Recoditos eligieron un escenario histórico en el estado de Morelos, México. Foto: Banda Los Recoditos / AR Prensa | Univision

Después de un año y medio de que lanzaron el disco ‘Me está gustando’, Banda Los Recoditos tienen un nuevo sencillo que vendrá en un estilo diferente al que estamos acostumbrados a escucharlos pues con ‘No le hago falta’ pasan de la pachanga al amor y en las estaciones de Uforia podrás escuchar este tema antes que en ningún otro lado.

“Esta canción de ‘No le hago falta’ junto con el video, tiene un complemento bien padre porque de alguna manera retrata cuando una pareja cae en lo monótono, cae en la rutina, y se dan cuenta de que uno no le hace falta al otro”, dijo Luis Ángel Franco, ‘El Flaco’ de Los Recoditos en entrevista telefónica con Uforia Music.



publicidad

En cada una de sus producciones la agrupación pone todo tipo de canciones, pero en este caso eligió sacar las canciones de corte romántico para promover el nuevo disco que esperan que salga entre agosto y septiembre de este 2017.



“Nos gusta decir que estamos como en rehabilitación, después de tanta borrachera, de tanta fiesta, de tanto desastre en la música nos queremos rehabilitar un poquito con cosas más románticas, con cosas más llegadoras, que la gente sienta un poquito más sentimientos bonitos de amor, desamor, cachondeo, cosas así”, dijo Samuel Sarmiento, también voz de Los Recoditos.

“Lo que pasa es que ya andamos bien crudos de tanta fiesta, ya quisimos enderezar el rumbo, enderezar el camino y empezarnos a enamorar”, agregó entre risas.

El video de ‘No le hago falta’ fue protagonizado por ‘El Flaco’, quien le da voz a este nuevo tema, y se grabó en un escenario histórico de Morelos. A pesar de que los muchachos disfrutaron la experiencia, nunca olvidarán el calor que pasaron al estar grabando. “Estaba haciendo un calor tan tremendo, era como si hubiéramos estado en una hoguera, estaba el calor como a 40 grados [centígrados] o más, pero de la misma manera disfrutamos todo ese paisaje”, dijo Luis Ángel.

Recientemente, en entrevista con El Gordo y La Flaca, ‘El Flaco’ también reconoció que ya no le interesa salirse de la banda. “Cuando estás morrillo, cuando estás más plebe, como que te animas a hacer más cosas […]”, dijo.



'El Flaco' de Los Recoditos decide quedarse en la agrupación Univision 0 Compartir

Por último y al tener a ambos vocalistas en línea telefónica, se aprovechó la oportunidad para preguntarles por el cover que sacaron de ‘Despacito’ que describieron como algo espontáneo. “Despacito fue una ocurrencia mía, una persona que es amigo mío me dijo, por qué no haces esta onda del ‘Despacito’ (...) y lo agarré y ni siquiera lo perfeccioné, fue una onda así de rápido, lo subimos a internet y nunca me imaginé lo que iba a pasar”, agregó Luis Ángel.



No te pierdas el estreno de 'No le hago falta' a través de las estaciones de Uforia:

La Jefa 98.5

Qué Buena 97.5

Qué Buena 105.9

Zona MX 103.5

La Jefa 101.3

Qué Buena 94.1

Qué Buena 106.5

Qué Buena 104.3

102.9 Houston



publicidad

La Jefa 107.5

Qué Buena 92.9

Zona MX 101.9

Qué Buena 98.9/99.1

Qué Buena 105.1

Qué Buena 93.3

Qué Buena 92.7