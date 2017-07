Maribel Guardia y Julián Figueroa tampoco asistirán al aniversario luctuoso de Joan Sebastian

Se unen a José Manuel Figueroa, quien hace unos días afirmó que aunque estará en Juliantla, no acudirá al panteón a visitar a su padre.

Ni José Manuel Figueroa, ni su hermano Julián y mucho menos Maribel Guardia, estarán presentes en el aniversario luctuoso de Joan Sebastian a celebrarse este jueves 13, tanto en el panteón municipal, como en la capilla de Nuestra señora del Rosario en Juliantla, Guerrero.

La expareja de Joan y madre de Juliancito, aseguró a los medios de comunicación mexicanos que ella no tiene nada qué ver en esos eventos, confirmando que ni ella ni su hijo estarán en el pueblo donde nació y murió el llamado ‘Rey del jaripeo’. “Yo no tengo nada que ver con eso, yo a Joan lo llevo en mi corazón y la verdad no soy de ir a ese tipo de eventos”, dijo la cantante a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.



Por el mismo tenor, José Manuel Figueroa, aseguró la semana pasada, que respetaba a sus parientes si ellos decidían hacerle algo a su padre en su segundo aniversario luctuoso, pero en lo personal, él no tiene nada que celebrar. “No me explico la palabra celebrar, cuando un ser tan querido ha muerto. Yo a mi padre lo celebro y lo recuerdo todos los días y si ellos (su familia) desean llorarle, rezarle, pues están en su derecho”.



En esa entrevista, José Manuel también dijo que para él sus hermanos están muertos y los hermanos que tiene por herencia, los únicos que le quedan, están con él cuando los necesita y al respecto, Maribel Guardia decidió no meterse en honduras y sólo respondió. “De eso no tengo nada qué hablar. Yo lo que ´se es que Julián se lleva muy bien con sus hermanas, se quieren mucho y me da gusto que tenga una muy buena relación con ellas”.

Este jueves, la familia Figueroa, encabezada por Federico Figueroa, ofrecerán una misa en recuerdo de Joan Sebastian, para luego ir hasta el panteón municipal para que la gente que los acompañe conozca el mausoleo que se le construyó al cantante, quien será recordado con música, flores y una cabalgata en su honor.



