Lucero regresó a los palenques a días de sacar su nueva producción ‘Enamorada con banda’

Lucero no sólo regresó a la pantalla chica a través de su participación como jueza en ‘ La Reina de la Canción’, sino que este 2017 fue también su regreso a los palenques y estrenará el disco ‘ Enamorada con banda’ este 21 de abril, después de 27 años de enfocarse en el género ranchero.



‘La novia de América’ ya dio una probadita de cómo se escucha cantando banda a través del lanzamiento del sencillo ‘ Hasta que amanezca’, que se coloca en el Top 20 de la radio mexicana de acuerdo a Monitor Latino.



Aquellos que tuvieron la oportunidad de verla en el Palenque de Texcoco también escucharon más de Lucero en esta nueva faceta en el género banda sinaloense y su transformación fue evidente. La cantante vistió traje de charro al interpretar canciones rancheras por las que se ha conocido como ‘Tristes recuerdos’, ‘Me gustas mucho’ y ‘Arboles de la barranca’, mientras que al cantar sus temas de banda usó un vestido corto con lentejuela, lo que ha sido parte de su imagen en esta nueva etapa.

Al preguntársele por qué había abandonado los palenques por tanto tiempo, ella confirmó que la seguridad en carretera y sus hijos, la llevaron a vivir otra etapa:



“No tanto por la inseguridad que Dios siempre nos cuida y afortunadamente nunca ha habido un percance, pero es cierto que a veces simplemente manejar de noche en carretera es peligrosón, entonces por eso por un tiempito lo dejé, también para estar más en el hogar, no llegar a la casa tan tarde, pero no es que no me gustara, la verdad es que el palenque siempre ha sido mi vida, mi carrera”, dijo en conferencia de prensa.

A pesar de su ausencia de este tipo de escenarios, Lucero tuvo un lleno total dejando claro que tiene el cariño completo de su público y que sigue con la misma seguridad de siempre.

“Sabes que no se me hace nada complicado, ni difícil, pues cante 20 años en palenques (...) entonces la verdad esto es algo que no me causa temor, ni nervios”, agregó Lucero en conferencia de prensa.