Los Buitres de Culiacán: una historia llena de sacrificios

Llegaron a EEUU con $30 o $40 cada uno: Al momento de pedir la visa, Los Buitres de Cuiliacán fueron investigados por las autoridades migratorias pues los nombres de los cuatro eran asociados a otras personas y eso les quitó parte del dinero que llevaban en su primer viaje por lo que cruzaron apenas con $30 o $40 cada uno y sin tener a dónde llegar en Los Ángeles aunque, por fortuna, fueron recibidos por el tío de uno de ellos.

Sacrificios familiares: “A mí me tocó conocer a mi hija de dos meses porque o le mandaba yo a mi esposa el dinero para la cuna y la leche, o era para ir yo, y pues decía después yo”, comentó a Uforia Music Jesús Eulogio Sosa, bajo sexto de la agrupación.



Un buen samaritano se convirtió en su padre en EEUU: “Alfonso Hernández, él es nuestro papá aquí en EEUU, y él nos recibió en su casa en un cuartito cuando empezábamos y cuando venimos a las giras, a veces preferimos no llegar a hotel, llegamos ahí a su casa y nos hacemos bolita, y hacemos carnita asada; hoy, en esta gira ahí estamos”, reveló Eduardo Sánchez, acordeón y primera voz de Los Buitres, sobre el buen samaritano que los recibió en este país y a quien guardan respeto y cariño.

La música ‘alterada’ no es solamente de mafiosos: según indican Los Buitres de Culiacán, uno de los principales exponentes de música alterada, este tipo de canciones adquirió el nombre de ‘alteradas’ a través de las redes sociales y, a pesar de que en muchas ocasiones se trataba de canciones románticas como el tema ‘No tengas miedo’, la gente las denominó así pues mencionan palabras como ‘convoy’.



¿De dónde surgió el nombre de ‘Los Buitres de Culiacán’? Además de que se le puede llamar ‘buitre’ a una persona que acecha a las mujeres, su nombre surgió de una broma pues al principio se uniformaban todos de negro y se reían entre ellos diciendo que parecían ‘buitres’. “(El grupo) empezó en Culiacán, en una cochera, iniciamos haciéndolo por gusto propio; todavía seguimos haciéndolo por gusto propio pero este es nuestro modo de vivir”, dijo Jesús Eulogio Sosa, bajo sexto.

Su separación de las oficinas de Banda MS: Los Buitres aseguran que la separación que tuvieron de la oficina de representaciones de Sergio Lizárraga fue algo repentino. “De repente hubo un desinterés, como que la compañía no respetó, nosotros decimos que fue una falta de respeto hacia los 15 años que tenemos, estuvimos más o menos un año ausentándonos de los medios; no hubo discusión, no hubo pleito, pero si pensamos que las cosas se hicieron mal y decidimos tomar nuestro camino”, afirma la agrupación que salió afectada al no poder lanzar uno de sus discos pues se encuentra retenido por ellos.



Están de gala: En septiembre de este 2017 celebran quince años de carrera artística y para ello, decidieron sacar un disco en el que no se escuchará ningún corrido, este tipo de temas vendrán en una producción posterior que también están preparando. “Es la primera vez que Buitres no incluye un corrido en un disco, tratamos de hacer algo de gala para estos quince años y contamos con la colaboración de nuestro gran amigo, Espinoza Paz, Horacio Palencia, Edén Muñóz, Omar Tarazón, así que hicimos un disco con muchos temas muy elegantes. Viene un disco de corridos más adelante pero ahorita estamos celebrando así como con el moñito el disco de quince años", dijeron.