"Lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo": Arturo Narvaez, bajista del grupo Palomo

A una semana de haber sido acuchillado en el estómago por dos individuos que le robaron su camioneta, el bajista del grupo Palomo, Arturo ‘El Arpa’ Narváez, se recupera satisfactoriamente del incidente y en un par de días será dado de alta del hospital donde se encuentra en Monterrey, Nuevo León, México, para continuar con su rehabilitación en su casa.

Debido a la cuchillada que recibió, uno de sus intestinos fue dañado, por lo que tuvo que ser operado en dos ocasiones y en tres meses volverá a ser intervenido nuevamente, pues le practicaron una colostomía (Es un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura (estoma) hecha en la pared abdominal. Las heces que se movilizan a través del intestino salen por la estoma hasta la bolsa adherida al abdomen).



El talentoso músico, a quien el lunes le retiraron la sonda que le pusieron para alimentarlo con líquidos, ya pudo probar alimento sólido y el panorama poco a poco se va aclarando y aunque no puede hablar mucho, se comunica a través de su celular con mensajes y WhatsApp.

Y precisamente, a través de este medio, comentó en exclusiva para Univision Entretenimiento, que ya se siente mejor y que la pesadilla que vivió poco a poco va quedando atrás.

“Ya me siento mejor, ya me quitaron el ayuno y empecé a comer cosas sólidas. Me dicen que he ido evolucionando bien y si todo sigue así, en dos días me voy a mi casa a seguir mi rehabilitación”.

Confesó, que está muy agradecido con Dios por estar vivo, ya que en un momento pensó que iba a morir.

“Me siento bendecido y agradecido con Dios, porque la verdad creí que me iba a morir, sobre todo cuando me volvieron a operar, ahí sí temí por mi vida”.

Dijo que la segunda operación que le hicieron se debió a que le encontraron líquido en el estómago y comenzó a sentirse muy mal al grado que creyó morir.

“Ahí es cuando te caen muchos veintes, te pones a pensar en muchas cosas, lo bueno o lo malo que hiciste y sobre todo en la familia”.

No quiso recordar el día del incidente, pero sí aclaró que: “Lo que me pasó, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.



Sin embargo, si algo positivo ha sacado de esta experiencia, es que ha conocido a los verdaderos amigos.

“Dicen que en la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos y eso es muy cierto, por ejemplo, Homero Palomo ha estado muy al pendiente en todo momento y mi familia no se diga, lo mismo varios amigos que se han dado la vuelta para visitarme y pues me siento muy agradecido con todos ellos y con todos los mensajes que he recibido de muchos fans del grupo Palomo”.

Finalmente, Arturo Narváez, señaló que ya extraña estar en los escenarios, pero luego de esta experiencia tratará de llevar una vida más tranquila y sin precipitaciones.

“Tengo que aprovechar esta segunda oportunidad, ahora todo lo veo de distinta manera, cosas que no valoraba ahora les doy su importancia. Extraño la música, pues es mi vida, pero echándole ganas y poniéndome al 100 por ciento, volveré pronto, de lo contrario este proceso se alargará más y pues tengo que poner de mi parte, porque en tres meses me volverán a operar”.

