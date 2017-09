Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, trae una gran alegría a su familia tras unos tiempos difíciles

Hace apenas un par semanas uno de los hijos de Pepe Aguilar, José Emiliano, estaba en el ojo del huracán esperando la sentencia de un juez luego de haber estado involucrado en el tráfico de indocumentados.

Ahora, Leonardo apareció sorpresivamente con dos nominaciones en las listas del Latin GRAMMY 2017.



“Mentiría si digo que me esperaba esto, la verdad nadie nos lo esperábamos. Mi padre me dio ayer la noticia y él mismo se sorprendió, pues primero leyó que era una nominación y luego se dio cuenta que eran dos”, comentó Leonardo Aguilar a Univision Entretenimiento.

Se le comentó que era agradable escuchar estas noticias luego de todo lo que se habló de la familia Aguilar por el asunto de su medio hermano José Emiliano. “La vida sigue, pasen cosas buenas o cosas malas, y sigue después de todo lo que pasó con mi hermano y sigue después de lo que pasó a la Ciudad de México, o de lo que me pasó a mí con las nominaciones al GRAMMY. Todo lo que vivamos pasará y, como dice mi papi, todo tiene fecha de caducidad".



Agregó que este tipo de experiencias lo único que le han dejado claro es que hay que disfrutar las cosas buenas y estar conscientes de que habrá momentos malos. “Lo importante es vivir y ser agradecidos con todo lo que la vida nos ponga en el camino”.



Leonardo fue nominado al Latin GRAMMY 2017 en las categorías de Mejor Álbum Norteño, por su disco Gallo Fino, y Mejor Canción de Regional Mexicano, por su canción ‘Compromiso Descartado’. El intérprete señaló que dichas nominaciones, además de una gran satisfacción, son una responsabilidad para seguir haciendo cada día mejor las cosas.

“Yo ya gané con esto, nadie me va a quitar estas nominaciones en mi primer disco como solista, pero en vez de sentirme algo grande, al contrario, sé que apenas es el principio y gane o no, no importa, es el comienzo de una carrera en la que solo busco hacer música de calidad y eso es lo que califica la gente del GRAMMY”.

Para finalizar, Leonardo dijo que la mejor manera de celebrar estas nominaciones es compartirlas con la gente que espera acuda el próximo viernes a la Arena Ciudad de México, a ver el espectáculo de su padre Pepe Aguilar, del que forma parte y en el que todo lo recaudado será destinado para ayudar a los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre.



