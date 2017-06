Larry Hernández no teme compartir la vida con sus hijos en redes sociales

Larry Hernández tiene cuatro hijos: dos varones, Larry Jr y Sebastián, que son fruto de su matrimonio con Isabel Hernández, así como Dalary y Daleyza, que surgieron de la unión con su prometida Kenia Ontiveros. A todos ellos el público los conoce a través de las redes sociales en las que el cantante de regional mexicano publica su vida sin ningún tapujo.

En entrevista con Uforia Music, el intérprete de ‘Arrastrando las patas’ dijo que todo lo que publica en las redes sociales es natural y espontáneo, asegurando que cree que el exponer su vida de este modo pueda tener consecuencias.

“No me da miedo, creo que vivimos en un país en donde hay más seguridad, pero obviamente también caemos en que nos podemos confiar y pueda pasar algo, pero creo que la maldad siempre va a ver, no importa exponer a un hijo o no exponerlo. Creo mucho en los destinos y espero no llevarme una sorpresa en un futuro”, dijo.



Larry Hernández: un recorrido por sus fotos a lo largo de 40 años Era tan solo un morrito y ya tocaba la guitarra pero hoy, está cumpliendo 40 años y celebrando que a pesar de las altas, bajas y problemas que ha tenido en su carrera, es uno de los más fuertes en el regional mexicano. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Esta foto es del año 1979, cuando cumplía apenas dos años. Hoy su vida es una #Larrymanía, ¿ya saben quién es? Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Efectivamente, se trata de Larry Hernández que inició su carrera en la música en 1998 pero saltó a la fama en el 2009 con el lanzamiento de '16 Narco corridos'. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Larry Hernández nació el 10 de marzo de 1977 en Los Angeles, California; sin embargo, a los 4 años sus padres lo llevaron a vivir a un pequeño pueblo en Sinaloa llamado Pueblos Unidos-Estación Obispo. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Hoy, Larry Hernández recuerda los momentos que pasó en su pueblo con añoranza y alegría. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir ¿Dónde está Larry? Es el niño más grande y aparece junto a sus hermanos. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esta foto ya tenía 10 años, ¿crees que se parece al Larry de hoy? Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir "Esta foto dice más que mil palabras de la niñez que tuvimos, con dificultades económicas pero cuando eres niño los que saben de esas dificultades son tus padres", dijo el cantante. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Al parecer, Larry Hernández fue bautizado ya grandecito. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero eso sí, algo que lo distingue es que siempre ha estado delagdo. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Una fotografía familiar de la quinceañera de su hermana. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Y aquí cuando nació su sobrina Lupita. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y otra foto más de sus inicios en la música. Foto: Instagram / @larryhernandez | Univision 0 Compartir

Para Larry Hernández el nacimiento de sus hijos ha sido una de sus mejores experiencias como padre: “La experiencia más grande es cuando estás en el hospital y cuando ves a tu hijo salir de la matriz, creo que es lo más sorprendente que puede haber (...) y el orgullo más grande es verlo crecer y verlo desarrollarse en la escuela”, agregó.

El cantante también mencionó que todo apunta a que sus hijos le seguirán los pasos, a sus hijas les gusta modelar y quizá próximamente pueda tener un dueto con su primogénito Larry Jr. Este ‘Día del Padre’ tendrá la suerte de estar con todos sus hijos, haciendo una carnita asada y viendo el partido de México, lo que seguramente compartirá también con muchos de sus seguidores.



