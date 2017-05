Larry Hernández le huye a las fans aventadas y menores de edad

Después de que Larry Hernández enfrentó una demanda de secuestro que lo llevó a la cárcel por un mes, el cantante de narcocorridos parece tener muy claro que necesita guardar una marcada línea con sus seguidoras.

El martes 25 de abril, el intérprete de ‘ El ardido’ publicó un video en el que se negaba a bailar con una fan menor de edad. “Que miedo cuando me dice que tenía 14 años. Pero a poco no díganme si estoy mal o bien en no querer bailarla”, escribió en su página de Facebook.

Como ya es costumbre de Larry Hernández en su concierto como parte del tour ‘Mi paciencia’ subió a algunas fans para bailar con ellas. En el video se observa a Larry bailando muy pegadito con una joven de trenzas que aprovechaba para tomarse selfies; cuando le toca bailar con la menor, el cantante le pregunta su edad y al saber que tiene 14 años se niega a dejarla participar.



“14 años, ay mija, ¿qué haces aquí? Una foto y pa’ afuera”, se escucha decir al artista sorprendido. Amablemente, Larry Hernández toma a la chica de la mano para sacarla del escenario, ella quiere bailar y es sacada por un guardia de seguridad.

En redes sociales el público se mostró tanto a favor como en contra, por un lado, saben que Larry Hernández tiene que cuidar su seguridad pero por el otro, mostraban pena que la chica se haya quedado sin bailar. Sin embargo, había también madres de familia que mencionaban que ella ni siquiera debía haber asistido.



Tan solo unos días después de este incidente, Larry Hernández publicó una fotografía en Facebook donde se ve la conversación que tuvo con una fan que le pedía verlo en 'boxers'.

“Primero contesté y después me asusté, como que una fan va a querer una foto así. Qué maldad hay en el mundo”, escribió junto a la imagen.