La Original Banda El Limón responde a demanda de acoso sexual, mientras vidente exige una disculpa

Aunque Carlos Lizárraga no ha dado su versión, sus compañeros hablan de lo sucedido con la vidente Padme Castellanos, quien lo enfrenta y busca una disculpa.

Después de que se diera a conocer el video en el que se confirma que Carlos Lizárraga, clarinetista de La Original Banda El Limón, le dio una nalgada a la vidente Padme Castellanos cuando ella recibía de otros ‘la patadita de la suerte’, las reacciones no se han hecho esperar.

“Le dimos la patadita de la suerte, yo creo que Carlos se emocionó y se pasó un poquito pero yo creo que él es el indicado para hablar de eso”, dijo Lorenzo Mendez, vocalista de La Original Banda El Limón y quien anteriormente se ha involucrado en diferentes escándalos.

“Platiquen con Carlos, por fin me libro de todo, no soy yo, no tengo nada que ver en esto”, confirmó Lorenzo Mendez a las cámaras de El Gordo y La Flaca.

Por su parte, Gerardo Sánchez no le da gran importancia al asunto: “No nos dimos cuenta a lo mejor algo tan pequeño para que sea cierto eso, algo tan pequeño lo hacen grande, como anoche nos decían, nos dimos cuenta hasta que llegaron los medios y nos preguntan”, dijo a El Gordo y La Flaca.

A pesar de estas reacciones, Padme Castellanos ha procedido con la demanda y presentó el video como prueba ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aunque afirma que le han ofrecido dinero por él, a lo que respondió: “Mi dignidad no tiene precio”.



Padme Vidente detalla cómo vivió acoso sexual por parte de La Original Banda El Limón /Univision 0 Compartir

La vidente quiere enfrentar a Carlos Lizárraga y le mandó un mensaje a través de las cámaras de Despierta América: “Dile que regrese y que obviamente me pida una disculpa”, lo que espera también haga La Original Banda El Limón.

Padme Castellanos agregó que Carlos Marín, quien acompaña a la Banda en numerosos lugares, le hizo también un comentario denigrante a su persona al decirle “Oye Padme, entiéndelo, tiene un mes sin ver a su esposa, te le antojaste”.

