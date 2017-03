La canción ‘Jefe de Jefes’ fue elegida por ‘The Boss Baby’

Con un toque de picardía, DreamWorks utiliza la canción ‘ Jefe de Jefes’ de Los Tigres del Norte como parte de un divertido video para promover la nueva película ‘ The Boss Baby’.



“Soy el jefe de jefes señores y decirlo no es por presunción muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor, han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol”, dice la letra de la canción elegida para mostrar las aventuras de un divertido bebé que se cree el jefe.