La ‘Barby Grupera’, orgullosa de tener la misma sangre que su papá: el narcotraficante 'Kike' Plancarte

La cantante Melissa Plancarte, conocida como la ‘Barby Grupera’, confesó que tuvo una vida difícil y complicada por ser hija de Enrique ‘Kike’ Plancarte, líder de uno de los cárteles de droga más importantes en México; sin embargo aclaró que se siente orgullosa de tener la sangre de su afamado padre.

Lo anterior lo confesó a la periodista mexicana Adela Micha, quien la entrevistó para su sección ‘Me lo dijo Adela’ en el portal La Saga.com, donde le cuestionó sobre cómo era la vida de la hija de un narco, a lo que la cantante de regional mexicano respondió que fue algo muy difícil de digerir para una joven, sobre todo en su adolescencia.



“Más que el estigma, fue difícil como familia: no pasar tiempo con él, no estar en fechas importantes, no estaba en mi cumpleaños, ni en la escuela. Sí, fue difícil y fue más duro cuando la gente te ataca… Yo tenía mucho tiempo sin ver a mi papá y la gente me atacaba”, compartió.

La cantante confesó que sí sabía a qué se dedicaba su papá, pero antes de que el señor Plancarte se involucrara en el narco era un hombre dedicado a la construcción.

“Mis padres tenían una tienda de materiales para construcción. Mi papá cargaba bultos de cemento, no siempre se dedicó a eso”, y agregó que sus padres se separaron cuando ella tenía 15 años de edad, y desde ese tiempo ya no tuvo contacto con él.



“Como papá fue bueno, pero después de la separación ya no lo vi, no sé si lo hizo para no involucrarnos. Lo que hizo, él sabrá por qué, pero yo como católica creo en no juzgar a tu padre ni a tu madre, diosito ya lo juzgó y yo lo sigo honrando”, explicó.

Ellas hicieron su lucha para ser la reina del regional mexicano Daniela Luján ha tenido una trayectoria como actriz de telenovelas y cantante infantil, pero mostró su versatilidad en el año 2010 al lanzar el disco 'Tanta Mujer'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El álbum de corte grupero le dio la posibilidad a Daniela de ampliar su mercado, que hasta ese entonces había estado enfocado en niños de su edad. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Con una diversidad de ritmos como la cumbia grupera y la música norteña, Daniela Luján incursionó por única vez en el regional mexicano. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Melissa Plancarte, mejor conocida como la 'Barbie Grupera', saltó a la fama tras la muerte de su padre, el dirigente del Cartel de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte Solís. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A pesar de la polémica que existió en su momento, Melissa trató de abrirse paso por sus propios medios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con varios sencillos en su carrera y amistades dentro del mundo grupero, Melissa Plancarte decidió dejar los escándalos en el pasado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La conductora Paola Durante también incursionó en el género grupero durante el año 2008. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su proyecto se llamó Diamante Rosa, donde ella ofrecía un espectáculo junto a otras bailarinas y cantaba música de banda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con su sensualidad, Paola Durante se ha dedicado a ofrecer espectáculos para sus fanáticos. Aquí la vemos con Julión Álvarez. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante Cynthia Rodríguez se destacó en un programa de talentos en 2005, donde comenzó su carrera como cantante. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir No fue hasta 2011, con el lanzamiento de su tercer disco, que la cantante cambió al género grupero. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El disco 'Tú como yo' la colocó rápidamente en el gusto del público. Cynthia Rodríguez también se ha dedicado a la actuación en televisión y teatro. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de una larga carrera como conductora, Gaby Ramírez decidió seguir una de sus pasiones: la música. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su primer sencillo fue lanzado en 2014, con la colaboración de Larry Hernández. El tema 'No me importa' fue escrito por el Komander. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gaby Ramírez aseguró que el mercado era difícil porque estaba dominado por los hombres, además de que su género eran los corridos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Melissa Plancarte estuvo acompañada en la entrevista con Adela Micha, con su esposo el cantante Pancho Uresti y del intérprete Diego Verdaguer.

Enrique 'Kike' Plancarte fue un narcotraficante mexicano, dirigente del Cartel de los Caballeros Templarios, con sede en el estado mexicano de Michoacán, y quien fue abatido por fuerzas de la Armada mexicana en un enfrentamiento en el estado de Querétaro, en marzo de 2014.

