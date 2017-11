Julión Álvarez acude a la fiscalía mexicana, pero dice que nadie lo interrogó ni hay delito en su contra

Julión Álvarez acudió la tarde del 23 de noviembre a las instalaciones de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) para presentar un escrito con sus datos personales y ponerse a disposición de dicha dependencia mexicana en caso de ser requerido sobre el asunto que tiene con la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.

Álvarez se presentó en la SEIDO -ubicada en la Ciudad de México-, aclarando que lo hizo por voluntad propia y por consejo de sus abogados.



Luego de poco más de una hora dentro de dicha instancia, el cantante de regional mexicano apareció relajado y satisfecho por haber cumplido ante la autoridad mexicana.

“Vine por mi propia voluntad, no fui citado ni nada; vine a entregar un documento con todos mis generales, números de teléfono, correos y todo lo necesario para que en caso de que me requieran me llamen y yo con gusto acudiré para aclarar sus dudas o cuestionamientos”, dijo el cantante frente a una veintena de medios que lo esperaban a la salida.

Al ser cuestionado sobre el por qué se presentaba tres meses después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyera en la lista de personas involucradas en lavado de dinero, Álvarez respondió que todo lo ha manejado conforme sus abogados le han dicho: “Paso a paso”.



“Vamos paso a paso, y este es un paso que teníamos que dar porque acaba de finalizar el procedimiento con la UIF (Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)”.

El cantante de regional mexicano dejó bien claro que no está siendo investigado y que no existe delito en su contra, por lo que no hay una carpeta de investigación con su nombre.

“No tengo nada de investigación. Yo vine a la Oficialía de Partes para entregar mi información, pero nadie me interrogó ni nada de eso. Vine a dejar mis datos para que si soy requerido, rapidito den conmigo y no me anden buscando”.

Por su parte las autoridades de la PGR confirmaron lo dicho por Julión Álverz, sobre que llegó sin tener cita alguna y acudió de manera voluntaria a entregar unos documentos.



