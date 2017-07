José Manuel Figueroa sí llegó a la misa de Joan, pero ‘lejitos’ de la familia de su padre

José Manuel Figueroa sigue dando de qué hablar y desafortunadamente no de su carrera musical, sino de los conflictos que tiene con la familia de su padre, situación que se vio obvia el día de ayer, durante la misa que se realizó frente al mausoleo que se construyó en honor a su papá y que se inauguró justo a los dos años de su fallecimiento.

Al mediodía de ayer, como a los diez minutos de comenzada la misa, familiares de Joan Sebastian, encabezados por sus hermanos Federico, Rosa y Marco Figueroa, así como por su última pareja, Alina Espin y sus dos hijas, José Manuel Figueroa arribó al lugar en su camioneta Jeep blanca y al ver la presencia de los medios de comunicación, aguardó varios minutos para bajar del vehículo y al hacerlo, se fue directamente a las filas traseras para sentarse al lado de su tío Marco.



La ceremonia religiosa continuó y cuando el sacerdote pidió a la familia de Joan se acercara al altar improvisado frente al mausoleo, el único que no lo hizo fue José Manuel.



Al término de la misa, la familia se reunió para saludar a los tíos y amigos que llegaron al evento y tanto José Manuel, como su tío Federico Figueroa se mantuvieron alejados el uno del otro, y obviamente, nunca se saludaron.

José Manuel, optó por saludar a la gente que estaba a su alrededor e incluso firmó varios autógrafos y ya cuando se vio rodeado de la prensa, no tuvo otra que atenderlos, pero cuando se le cuestionó el por qué no se acercó ni saludó a sus tíos, no supo qué decir, argumentando que no quería interrumpir la ceremonia porque estaba hasta atrás.



Por su parte, su tío Federico, al ser cuestionado sobre la relación que tiene con su sobrino, comentó que José Manuel ya está grandecito. “A él no lo veo, es un hombre grandecito y ya no estoy para darle consejos. Yo no creo que la muerte de mi hermano haya desunido a la familia o nos vaya a unir más”.

Con estas dos opiniones, se confirma que la relación entre la familia de Joan Sebastian está dañada y ninguna de las partes está haciendo algo para que se mejore.

