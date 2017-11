Jorge Medina: “Ni que fuera Superman para no enfermarme”

Jorge Medina reapareció en redes sociales para anunciar que sigue reponiéndose de la neumonía que lo atacó a principios de esta semana, asegurando que, no obstante, ha tenido una gran autodisciplina con el cuidado de su cuerpo. “No soy Superman como para no enfermarme”, agregó .

El cantante de banda también ha aprovechado sus redes para aclarar que su estado de salud no era tan delicado como lo reportara su representante en un comunicado a principios de esta semana, anuncio que causó alarma entre sus fans y medios de comunicación.



“Todo tranquilo, ya de menos puedo ver el patio y estar tranquilo. El trabajo puede esperar”, escribió Medina en Facebook, agregando que no entiende por qué pasan “estos sustos” cuando la persona se dedica a tener una disciplina sobre el cuidado de su cuerpo.

Aceptó que tuvo un fin de semana muy “enfiestado” (así lo puso en Instagram el lunes), pero la libró, sin contar que para el martes su garganta se le había cerrado, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado y los médicos lo reportaron como principios de neumonía.

“Mi estado no es grave, es una cosa como neumonía que no me permite hablar (mucho menos cantar)”, motivo por el cual tuvo que cancelar sus presentaciones de este fin de semana en Chicago y otras plazas de Estados Unidos.



“Si ya sabe uno, pero por ‘pinshi’ rebelde pasan las cosas. Ni que fuera Superman para no enfermarme nunca. Pero aquí ando ya reponiendo y me tomaré mi tiempo. Estaré de regreso muy pronto con el favor de Dios”.

