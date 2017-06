Jessica Coch e Israel Gutiérrez, vocalista de 'La Leyenda', cancelan su boda

La actriz Jessica Coch y el vocalista de 'La Leyenda', Israel Gutiérrez, han cancelado su boda por segunda ocasión. La pareja inició su noviazgo hace tres años, se conocieron cuando Jéssica acompañó a Maite Perroni a un evento donde estaba la agrupación. La pareja ya había terminado su relación en enero de este año, sin embargo la retomaron con el firme propósito de contraer matrimonio pero los esfuerzos fueron inútiles y es la actriz quién habla de esta definitiva ruptura.

“Fue un acuerdo que lo decidimos ambos, por falta de tiempo. Hay demasiado amor pero a veces amar también es soltar y entender que nuestras distancias, nuestros tiempos, Monterrey - México él de gira y yo trabajando, había que entenderlo, pero la verdad es un hombre que quiero, caballeroso, educado y que siempre voy a llevar en mi corazón” declaró la actriz a los medios -entre ellos Univision- durante una locación de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’.



Jessica Coch recibió el anillo de compromiso Jessica Coch es la villana de "Amor de barrio" y la vemos cada tarde a las 2PM/1C por Univision. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Y ahora está más feliz que nunca porque hace unos días se comprometió con su novio Israel Gutiérrez. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ya le entregaron el anillo de compromiso y así lo compartió en Instagram: "Y dije: síiiiiiiiiiiii!!!!". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jessy agradeció sus familiares, amigos y fans por sus felicitaciones: "Gracias por todos sus mensajitos de felicitación! Estamos emocionados y muy felices! Gracias Momomor por hacer todo tan perfecto en mi vida. Gracias a todos los que compartieron este momento, los amo! #nopuedodelafelicidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La feliz pareja lleva aproximadamente un año de relación y están más enamorados que nunca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Israel es bajista y segunda voz de "La Leyenda", agrupación que toca música norteña. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este grupo es originario de Monterrey y son muy exitosos, llenan cada lugar al que van. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ellos se conocieron en un concierto de "La Leyenda" y hasta el momento todo va mejor que nunca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Se dejan ver en las redes sociales muy juntitos y enamorados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hacen bonita pareja, ¿no crees? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Recordemos que Jessy ya tiene un divorcio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el 2010 se casó con Roberto Gómez Fernández, pero decidieron divorciarse un año después. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jessica y el productor duraron 4 años juntos, y a pesar de su rompimiento tienen buena relación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ahora la actriz ha decidido darle otra oportunidad al matrimonio y no dudó en comprometerse con Israel. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Amigos y familiares la han felicitado pues la ven muy contenta. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo indica que 'Isra' es su principe azul y serán muy felices juntos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mientras tanto no dejes de verla en "Amor de barrio" a las 2PM/1C por Univision. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Pues la doble personalidad de 'Tamara' dará mucho de qué hablar. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

Jessica confirmó que siguen siendo amigos pero definitivamente ya no pueden tener una relación de pareja, pues nunca están presentes en la vida del otro debido a su carrera: "Si tú lo convences de que deje 'La Leyenda' o a mí de que deje las novelas, híjole voy por él pero corriendo, pero está muy difícil, aunque nunca sabes”.

Aclaró que no hay terceros en discordia, ni malos entendidos, aunque esta situación de no poder verse ha sido el motivo para que terminen su relación, como sucedió en enero del 2017: “En enero habíamos decidido terminar por esta situación, volvimos a intentarlo, pero otra vez dos meses de gira y así de 'oye voy sola a una boda'. Me río porque así pasa, no porque no esté triste porque sí lo estoy; lo repito es una persona a la que quiero, admiro y nunca van a escuchar nada fuera de estas palabras”.



El grupo La Leyenda teme por su seguridad luego del atentado que sufrió Alan Ramírez Univision 0 Compartir

Tras tres años de noviazgo y entregar el anillo de compromiso, Israel Gutiérrez ha decidido no hablar al respecto. Univision Entretenimiento lo buscó y fue su representante en México, Mary Ayala, quien dio a conocer la postura del cantante: “No hablará del tema por el momento, casi no le gusta hablar ni estar expuesto en los medios, así que no hay nada que decir, si cambia de opinión, avisamos”.

La pareja se conoció hace cerca de cuatro años en el Palenque de la Expo Guadalupe durante un concierto del grupo 'La Firma', en esa ocasión Jessica había acompañado a su amiga al espectáculo porque ésta última fue invitada especial de Aarón Martínez, del grupo, porque él le había dado el tema "Loca de Amor".



publicidad

En el 2014 la pareja se reencontró, ahora en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, donde Maite y 'La Leyenda' se presentaron, desde ese momento comenzaron su relación, que hoy llegó a su fin.