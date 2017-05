Integrantes de Los Recoditos y La Adictiva prueban suerte como comediantes

Tal parece que Christian Oronia, clarinetista de Los Recoditos, y Carlos Sarabia, vocalista de La Adictiva, tienen una muy buena amistad pues se retan uno al otro y se llaman ‘Los Brothers’ en un cómico video impulsado por ‘La Chicuela’, periodista de regional mexicano.

Con la camisa levantada como si fuera el personaje de Eugenio Derbéz, Chris Oronia fue el primero en subir el video a su cuenta de Instagram. “O sea tú sabes, o sea Rey Carlos quiero mandarte un saludote hasta donde estés y retarte a que me contestes brother porque somos ‘los borthers’ y andamos perdidos y andas muy perdida, o sea tú sabes, you know, tú sabes quién eres”, dice en tono de comedia el clarinetista de Los Recoditos.



Los brothers😂😂!!! @la_chicuela @carlossarabia1 #youknow #tusabes #reycalos #puracura A post shared by Christian Oronia Lopez (@chris_oronia) on May 16, 2017 at 1:07pm PDT

Tres horas después, Carlos Sarabia respondió con un video en el que se le ve sin camisa, usando lentes de mujer y una peluca güera con una trenza, que no combina con su barba de candado y que desde el momento en que se le ve genera gracia.



@carlossarabia1 Los Brothers A post shared by la_chicuela (@la_chicuela) on May 16, 2017 at 3:57pm PDT

“No lo puedo creer, o sea mi brother, o sea you know, o sea tú sabes brother. Mira pelazo, pelazo brother, pelazo que me cargo, una morenaza de pelo güero, ya te la sabes. O sea quién es, o sea you know tú sabes brother. Aquí saludándote desde Mazatlán, Sinaloa, los brothers que tenían rato sin verse (...) con todo el cariño brother, ya quiero verte”, le respondió Carlos Sarabia a Christian Oronia en el video que fue publicado en el Instagram de La Chicuela.

