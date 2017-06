Flor Silvestre, la viuda de Antonio Aguilar le canta entre lágrimas en el décimo aniversario de su muerte

Cerca de cinco mil personas, se reunieron este sábado 18 de junio en la histórica Plaza de Armas de Zacatecas, México para presenciar un espectáculo musical, con motivo de recordar al llamado 'Charro de México', don Antonio Aguilar, a 10 años de su partida.

Figuras de la música ranchera, como Guadalupe Pineda, Aída Cuevas y la familia Aguilar encabezada por Antonio Aguilary sus hijas Susana y Majo, engalanaron la nostálgica velada, en la que cada uno interpretó varios de los éxitos del cantante zacatecano, mismos que fueron coreados por el público que desde temprano se dio cita en esta plaza, la cual está a un costado de la hermosa Catedral de Zacatecas.



10 años sin Antonio Aguilar, el último 'Charro de México' Antonio Aguilar desarrolló su carrera de cantante a la par de la de actor. Participó en las películas: 'La Cama de Piedra' (1957), 'Ahí Vienen los Argumedo' (1961), 'Los Hermanos De Hierro' (1961), 'Triste Recuerdo', por mencionar algunas. Pronto se volvió un ícono en el cine y compartió pantalla con grandes cantantes que también eran ídolos, aquí con el actor español Joselito. Considerado el último charro de México, marcó una época en los espectáculos ecuestres por su estilo peculiar para dominar los caballos, con este show recorrió todo el mundo. Nunca descuidó su carrera e hizo inmortales algunos temas musicales como: 'Tristes recuerdos' y 'Cruz de olvido', gracias a su interpretación. Era el año de 1978 cuando le tomaron esta foto a Antonio Aguilar con su esposa Flor Silvestre y sus hijos Antonio y Pepe, quien apenas tenía algunos meses de edad. El 'Charro de México' bromeaba con sus hijos, aquí simulando que Pepe estaba dentro del televisor, situación que se hizo realidad cuando se dedicó a la música profesionalmente. El pequeño Pepe preferia la música rock, pero con el tiempo se acercó a sus raíces y actualmente tiene más de 20 discos grabados dentro del género regional. Don Antonio y Flor duraron casados 48 años de casados y fue la muerte quien los separó. La adolescencia de sus hijos Antonio y Pepe no fue difícil, ya que ellos participaban en los shows familiares y ganaban su propio dinero. Antonio Aguilar nunca tuvo un sólo escándalo en su carrera y hasta el último día de su vida siguió cantando. La última aparición pública de Antonio Aguilar fue en 2004, durante uno de los tantos homenajes que le hicieron por su exitosa carrera. Pepe y su padre cantaron juntos e hicieron una promesa, que su recuerdo siguiera vivo entre los fans. Pepe Aguilar durante la misa de cuerpo presente de su padre en la Basílica de Guadalupe. Al último adiós de Don Antonio Aguilar, el 20 de junio de 2007, asistieron miles de personas. Emiliano hijo mayor de Pepe Aguilar fue detenido el 14 de agosto en la garita de San Isidro, en la frontera Tijuana-San Diego cuando intentaba cruzar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos. El nieto de Antonio Aguilar se declaró culpable y será el próximo 14 de agosto cuando se presente en la corte para escuchar su sentencia.

El momento emotivo de la noche, se dio cuando Aída Cuevas invitó a doña Flor Silvestre a salir al escenario y en medio del cariño y el aplauso de la gente, la viuda de don Antonio Aguilar, además de saludar, volvió a cantar en un evento masivo.

"Han sido 10 años en los que he vivido de puros recuerdos. Para mí y mi familia es un día muy especial, porque todos ustedes saben cómo amaba mi esposo a su México, a su familia y a sus paisanos zacatecanos. Y aunque yo nací en Guanajuato, me siento zacatecana porque ustedes así me lo han hecho sentir".



En fotos: los momentos más emotivos del homenaje a don Antonio Aguilar en Zacatecas, México Doña Flor Silvestre, lloró de emoción al volver a cantar en público los temas que tanto le gustaba le interpretará su esposo Antonio Aguilar, en el homenaje que se le hizo al 'Charro de México' al conmemorar diez años de su muerte.

La histórica Plaza de armas de Zacatecas, lució pletórica y fue el marco perfecto para recordar al cantante mexicano.

Guadalupe Pineda, sobrina de don Antonio, no podía faltar en este homenaje y portando una ruana roja, regalo de su tío interpretó canciones de Tony Aguilar como: 'Valentin de la sierra', ' Mi gusto es' y ' Cuando dos almas'.

Aída Cuevas, luciendo elegante traje de charro, recordó también al 'Charro de México' con varios de sus éxitos: ' Albur de amor', ' Mi destino fue quererte' y 'Nuestro gran amor'.

Toño Aguilar hijo, cantó con banda y emocionado compartió que su papá lo único que le pidió a sus hijos es que fueran felices. "En esta vida venimos para ser felices, decía mi padre, así que esta noche celebremos la vida del señor Antonio Aguilar".

Majo Aguilar, nieta de don Antonio e hija de Antonio hijo, ya incursiona en la música y a ritmo de pop, cantó dos temas en honor a su abuelo: ' Albur de amor' y 'Cielo rojo'.

Foto: Eleazar Ramos | Univision 0 Compartir

Luego de esto, doña Flor interpretó tres de las canciones que le gustaba le cantara su esposo: 'Mi destino fue quererte', 'Y llegaste tú' y Nuestro gran amor'. La cantante se despidió, pero tuvo que regresar porque el público, al grito de "¡Otra, otra!", no la dejó irse y los complació con 'Mi destino fue quererte' , su canción preferida y ahí fue cuando lloró de emoción.

La noche concluyó con la presencia de Toño Aguilar hijo, acompañado de su banda y para cerrar con broche de oro, este inolvidable momento, aparecieron todos los artistas invitados para despedirse cantando 'El tiempo pasa', uno de los temas más emblemáticos del 'Charro de México'.