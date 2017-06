El Recodo ha sido la punta de la lanza, para que la banda sea más que un género regional

Para los integrantes de La Banda El Recodo, además de un orgullo, es una responsabilidad el portar el nombre de esta agrupación que, por casi 80 años, ha llevado la música de banda a sonar en los cinco continentes y ha sido el ejemplo de muchas bandas que buscan en trascender en este género que en la actualidad es el género de moda en México, Estados Unidos y Centroamérica.

“Quien llega a El Recodo, además de ser un buen músico, debe conocer la historia de la banda, una banda de viento que fundó mi papá, pero que siempre buscó ir adelante en todo, ser pionera en todo y esa ha sido la responsabilidad que nos dejó y que hemos tratado de llevar al pie de la letra”, comentó ‘Poncho’ Lizárraga, en entrevista con Univision Entretenimiento.



El Recodo, que se encuentra en la Ciudad de México, promocionando su nuevo material discográfico 'Ayer y hoy', disco que contiene cinco canciones instrumentales, que evoca los inicios de la banda y cinco temas cantados que representan el ‘hoy’ de esta música, compartieron que es un honor grabar estas canciones, aun sabiendo que para la radio no son atractivas ni comerciales.

“Desde el disco anterior, 'Raíces', nos dimos cuentas que las canciones del pasado gustaron tanto al público de antaño como a las nuevas generaciones, de ahí surgió la idea de hacer 'Ayer y hoy', con cinco temas de la época de los 70 y cinco temas cantados, pues es lo que suena en la radio”.

El líder de la banda, añadió que: “Nos encantaría que alguna radio tocara temas instrumentales mexicanos, porque hay grandes joyas musicales con mariachi, con marimba, con banda, danzones, mambos, una gama increíble de canciones. Eso sería un reconocimiento a la verdadera música mexicana y ojalá alguna radio ‘chipocluda’ tome esta idea”.



Sobre la historia de El Recodo, Alfonso Lizárraga y sus compañeros, lamentaron que las nuevas generaciones de periodistas no conozcan su trayectoria y no sepan que ellos han sido pioneros en muchas cosas, como ser los primeros en llevar la música de banda al extranjero, ser los primeros en innovar en sus vestuarios, en hacer fusiones con otros géneros, en grabar a dueto con otros cantantes, en participar en telenovelas, entre muchas cosas más.

“Quienes conocen la historia de 80 años de El Recodo, saben que hemos sido la punta de lanza para muchas cosas y ha sido el prototipo a seguir de muchas bandas y de los nuevos músicos. Fuimos los primeros en abrir el camino para otras bandas y abrimos caminos en lugares que se veían lejanos e imposibles”, comentó Oscar Álvarez, músico de la banda.



A lo que ‘Poncho’ añadió: “Sabemos de nuestra responsabilidad y nos da gusto que cada vez haya más bandas, no sólo en Sinaloa, hay bandas en casi todo el país, lo mismo que músicos. Los músicos de banda ya no son exclusivos de Sinaloa, nosotros tenemos excelentes compañeros de Michoacán, Guanajuato y de la Ciudad de México”.



Sin embargo, coinciden que no es lo mismo cantidad que calidad.

“La Banda El Recodo no es una agrupación del momento. Somos una agrupación que no es una moda, nuestra misión es y lo ha sido desde siempre, es ser parte de la historia de la música popular mexicana y no vemos mal que haya tantas bandas y que haya en muchas partes del país, en Estados Unidos y hasta en España, esto significa que la banda ya no es de una sola región y eso es muy bueno porque seguimos creciendo como género”, expresaron.

‘Poncho’, acotó: “ Que bueno que surjan tantas bandas, obviamente las que sean buenas van a seguir, pero el hecho de que haya tantas bandas es muy bueno para nuestro género porque al final, el objetivo se está cumpliendo, el hacer que nuestro género se haga más sólido y si vienen con nuevas propuestas y calidad, esto va seguir para adelante y el género de banda seguirá trascendiendo”.



Luego de su estadía en la Ciudad de México, la llamada ‘Madre de todas las bandas’ viajará Estados Unidos para realizar una serie de presentaciones por Ohio, Tennessee, Atlanta, Nueva York y California.

