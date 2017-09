Duras críticas a ‘Los Titanes de Durango’ por no tomarse en serio la tragedia del terremoto en México

Julio Preciado, a pesar de que aún no se recupera de la operación en sus piernas, se hizo presente en la colecta que se realizó en Mazatlán y en un video pidió a sus compañeros que no sólo escribieran mensajes en las redes, sino que era el momento de actuar. "No se vale que solo se tomen la foto", dijo. Foto: Facebook, Instagram | Univision

